La Facultad de Ciencias Administrativas (FCA) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó que ha creado la medalla “Profesor Humanista”, un reconocimiento que será otorgado únicamente a aquellos docentes, nacionales o extranjeros, que destaquen en valores, e impulsen la responsabilidad social y la lucha frontal contra la pobreza.

Así lo señaló, el Dr. Augusto Hidalgo Sánchez, decano de la FCA, quien indicó que este es la más alta distinción que entrega la facultad para resaltar el trabajo de aquellos profesionales que cuentan con una mirada de responsabilidad social con el entorno y sus países. Además, cumplan los propósitos de conservación del planeta; promoción de la paz y convivencia entre los seres humanos y entre las naciones; además del desarrollo de las potencialidades de cada ser humano en la sociedad.

“Estamos convencidos de que las ciencias humanas, la filosofía, son saberes transversales a todas las demás áreas del conocimiento, que nos permiten ser profesionales con una mirada de responsabilidad social con nuestro entorno, nuestro país. Nuestro planeta que nos pide a gritos, cuidarlo. Por ello, se crea la distinción Profesor Humanista”, añadió.

En ese sentido, reveló que el Dr. Ricardo José María Pahlen Acuña, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), es el primero en lograr este reconocimiento, al ser pionero en temas relacionados con la contabilidad ambiental, disciplina que viene impulsando desde 1997 en los círculos académicos de su país. El Dr. Augusto Hidalgo Sánchez, decano de la FCA, le otorgó el diploma y medalla correspondiente, en una ceremonia realizada en la Sala de Sesiones de la FCA, en la ciudad universitaria de la UNMSM.

Ricardo José María Pahlen Acuña, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires obtuvo medalla ‘Profesor Humanista’ de manos de Augusto Hidalgo Sánchez, decano de la FCA de la UNMSM. (Foto: Difusión)

América Latina no se tiene un registro contable de sus recursos naturales

Durante su discurso, el Dr. Ricardo José María Pahlen Acuña señaló que, tras realizar un trabajo de investigación sobre el Parque Nacional del Iguazú, pudo corroborar que no existe un inventario contable de la flora y fauna de este parque, sino que en toda América Latina no se tiene un registro contable de sus recursos naturales. Debido a eso, se dedicó a trabajar iniciativas académicas y un proyecto de ley para el registro de los recursos naturales en su país.

“La norma internacional en medio ambiente de algunos países exige que se hagan informes de sostenibilidad. El registro y la medición de los recursos naturales permite hablar de gestiones sostenibles y que la toma de decisión no esté basada en puntos de vista particulares. ¿Cómo podría afirmar que alguna empresa está atentando contra el medio ambiente si yo no conozco el recurso natural que se está agrediendo? Si no lo tengo registrado, cuantificado. Todo lo ambiental tiene su efecto social y económico, por ello, se debe tomar en cuenta en nuestros análisis financieros”, detalló el investigador argentino.

IMPORTANTE

Como parte de su visita a la UNMSM, y en el marco de la distinción que la FCA le otorgó como “Profesor Humanista”, el doctor Pahlen Acuña dio la conferencia: “Administración de la contabilidad medio ambiental”.





VIDEO RECOMENDADO

Grandes sin corona: conoce a los jugadores históricos que no han ganado un Mundial

Hubo muchos fenomenales jugadores que no han ganado un Mundial, y sin embargo, no podemos sacarlos del podio de los grandes de todos los tiempos.