UNMSM: Sanmarquino ganó beca a China y visitará prestigiosa Universidad de Harvard | FOTOS

Su empeño y dedicación dieron sus frutos. Marco Campos del Águila (23) pasó rigurosas pruebas en inglés, compitió con destacados estudiantes y hoy se ha convertido en uno de los afortunados becados para realizar una pasantía en China con todo pagado y también integra el grupo de ‘Sanmarquinos para el Perú y el Mundo’, que visitará la prestigiosa Universidad de Harvard (Estados Unidos).



“Estoy muy feliz por representar a mi universidad y país. Es la primera vez que viajo al extranjero”, aseguró Marco, quien estudia Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este talentoso joven nació en el populoso barrio de El Porvenir (La Victoria) y cuenta con orgullo que ingresó en el primer intento y este año se gradúa.

CAPACITACIONES



El 25 de abril viajará a China para participar en el programa ‘Seeds for the future’ (‘Semillas para el futuro’), organizado por Huawei, y recibirá capacitaciones sobre lo último en tecnología. Estará en Beijing y Shenzhen.



Por sus logros, Marco fue homenajeado ayer por la Decana de América en una emotiva ceremonia junto a cerca de 130 sanmarquinos, que realizarán una pasantía por dos semanas en Harvard. “Fue muy bonito. Mis padres (Marco y Dacia) me acompañaron y para celebrar fuimos a comer chifa”, dijo.