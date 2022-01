Luis Cáceres Álvarez es el profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) que ha sido acusado de violación sexual por una jovencita en redes sociales. Esto ayudó a que otros testimonios salieran a la luz. Ante la gravedad de los hechos, el centro universitario decidió “separarlo preventivamente”.

El catedrático era el jefe de Prácticas del Taller de Fotografía Periodística de la UPC y se habría aprovechado de su cargo para insinuarse a las alumnas y cometer sus perversiones.

“Desde la UPC rechazamos categóricamente todo acto de violencia, incluyendo por supuesto, la violencia contra la mujer”, indica el comunicado de la casa de estudios.

Según el relato de la joven en redes sociales y en Domingo al Día, ella al principio accedió a los deseos sexuales del docente, sin embargo, todo se habría vuelto una pesadilla minutos después. La jovencita denunció que esta violación ocurrió el 2 de enero en Barranco, donde ambos accedieron ir a un hotel.

“Yo no quise realizarle sexo oral en el momento en el que me lo pidió, me insistió varias veces y le dije “no todas las personas van a hacer lo que tú quieras”. Luego de ello me puse encima de él, y él en un movimiento me posicionó debaho suyo, fue muy rápido”, escribió en Instagram.

“Sentí miedo y dije “basta”. Él me penetró por atrás sin mi consentimiento.Jamás le dije que deseaba eso. Yo grité e hice lo imposible para salir e ir al baño (...) Luego, me retuvo en la habitación para ‘remediar su error’ y no pude irme de lugar, solo atiné a decirle que no era la chica que buscaba, actué como si yo fuera poca cosa para que me dejara ir”, agregó.

Además, la víctima exhortó a otras mujeres que no se dejen engañar si lo encuentran en apps de citas. Esta denuncia hizo que otras jóvenes se solidarizaran y denunciaran los mismos abusos.

Según algunos testimonios, Luis Cáceres era manipulador y egocéntrico, pues tras salidas, él las acosaba incansablemente.

“Disfrazaba sus intenciones con gentileza hacia ellas, siempre con respeto llamando “señorita”, denunciaron.

LUIS CÁCERES ESTÁ AUSENTE

Las cámaras de Domingo al Día llegaron a la vivienda de Luis Cáceres para que dé su testimonio, sin embargo, no se encontraba en el domicilio. La persona que contestó el intercomunicador evitó dar explicaciones.

“Él viene muy tarde del trabajo, no sabría decirle...”, se escucha decir a una persona, quien sería su padre.