Por Oscar Torres

Estos son momentos de tensa calma en la política. Las respectivas campañas, rumbo a las elecciones a la presidencia de la República del 2021, ya se viven en Lima y el interior del país. Por tal motivo, Trome conversó con la gerente general de la encuestadora Datum, Urpi Torrado, quien nos da su visión de la coyuntura.

Urpi, hace unas semanas un analista dijo que entre los cinco primeros que figuran actualmente en las encuestas va a salir el próximo presidente del Perú, ¿compartes esa opinión?

No necesariamente. Además, acabamos de vivir toda una crisis política que ha cambiado el mapa electoral. Recién va a haber elecciones. Creo que es muy pronto para hacer una afirmación de ese tipo.

¿Crees que va a surgir una figura nueva que irrumpa en el escenario político?

No, los candidatos ya están definidos y el electorado siente que son conocidos. No hay figuras nuevas.

Por tu experiencia trabajando tantos años en la encuestadora Datum. ¿Con qué anticipación al 11 de abril se definirá la elección o eso es muy variable?

Esta elección en particular va a ser diferente a las otras. En el 2016, por ejemplo, un año antes, los que estaban en los primeros cinco lugares fueron los que terminaron en los primeros lugares. Es más, los dos primeros terminaron tal cual en la elección de abril, pero creo que ahora no va a ser así y probablemente hacia febrero esté más claro el panorama electoral.

Dados los acontecimientos que ha vivido el Perú en las últimas semanas, ¿crees que eso va a afectar el tablero electoral?

Totalmente, porque cómo se ha desempeñado cada uno de los candidatos va a afectar la intención de voto y precisamente estamos por comenzar una encuesta para ver cuál es el resultado, el saldo de esta crisis.

¿Qué impresión te dejan todas estas manifestaciones de los jóvenes, llamados ‘generación bicentenario’ o ‘generación TikTok’?

Bueno, también les dicen los ‘pandemials’, ¿no? A esta generación que ha vivido la pandemia y es una fuerza de gente que ya venía en realidad manifestándose y que vamos a seguir viéndola como fenómeno. Todavía es bastante pronto para saber cuál va a ser el rol que tendrá esta generación en la política peruana.

MERINO

¿Por qué crees que Manuel Merino generó tanto rechazo para que haya protestas en todo el país?

Fue la forma como se manejaron las cosas. No se manejaron bien. La gente sentía este conflicto entre el presidente y el Congreso que lo que hacía en realidad es perjudicar al país, entonces más allá de las personas, era una protesta ante la situación que se estaba viviendo y la percepción que había de corrupción y de imponer las cosas.

Y el presidente Sagasti, si también viene del Congreso, ¿por qué ha calmado las aguas?

Porque inicialmente votó en contra, se mantuvo al margen, entonces da esta sensación de que no participó, pero, bueno, finalmente termina siendo alguien que concilia porque sí, la gente quiere estabilidad, quiere que se solucionen los problemas, la economía. Hay una crisis económica en este momento que para el ciudadano es la prioridad.

A propósito, algunos están alertando que podría haber favorecimiento del morado Sagasti a Julio Guzmán en las elecciones. ¿Te parece?

Hay que ver en la próxima encuesta. Probablemente sí, en general. Más allá de Sagasti, la actuación de Guzmán propiamente en las marchas puede haberlo ayudado a ganar algunos puntos. Hay que ver cuántos para ver si es positivo o no. O sea, si ganó dos o tres puntos, creo que no. Es demasiado esfuerzo para un resultado tan pequeño, pero si ganó diez puntos, es un éxito.

VIZCARRA

Hay graves acusaciones de corrupción contra Martín Vizcarra, pero en las encuestas aún goza de popularidad. ¿A qué crees que se deba?

Él tenía popularidad, pero la población decía que creía que sí estaba involucrado en actos de corrupción y que más bien debería investigarse una vez que termine su mandato. En otras palabras, la gente no quiere impunidad y sí considera que debe ser investigado. O sea una popularidad hacia la gestión, mas no a lo que representaba o toda su actividad.

LOS JÓVENES

¿Qué tan decisivo va a ser el voto de los jóvenes el 11 de abril?

Es importante, es un tercio del electorado, siempre lo ha sido, pero sí son una fuerza que hay que tener en cuenta y además hoy está en redes sociales, por lo tanto eso va a tener un rol también muy importante en la campaña.

Entonces, ¿compartes la opinión de que las redes sociales van a ser decisivas en esta campaña?

Totalmente, porque no hay mítines, no van a haber tantos viajes como en otras campañas. No nos olvidemos, 80 % de los peruanos tiene hoy Internet, o sea ha aumentado el acceso, por lo tanto también la campaña va a estar más presente en Internet.

Pero las redes están llenas de noticias falsas que circulan y se hacen virales. ¿Qué piensas?

Ese es el principal reto que van a tener los candidatos. Por un lado, manejar su presencia y, por otro, aprender a neutralizar estas ‘fake news’, que es el más grande riesgo que están corriendo.

Estas elecciones van a ser atípicas por la pandemia y porque los candidatos no van a poder hacer propaganda en radio ni televisión…

Así es. Eso va a cambiar la dinámica de las elecciones. Los va a obligar a ser creativos y a encontrar otras formas diferentes, nuevas, de hacer campaña y de conectar con el ciudadano, entonces el discurso va a ser muy importante.

Según los antecedentes, la gente vota: ¿por la persona, por el caudillo o por el partido político?

En su mayoría la gente vota por el candidato. Hay una identificación. Al punto que cuando a veces el candidato se retira, ese voto no queda en el partido sino que va a otros candidatos.

Te lo pregunto como analista. ¿Te parece que la candidatura de Keiko Fujimori puede ser suspendida por un juez?

Es una decisión del juez, no está en el campo político.

¿Es determinante para el votante si el candidato es joven o adulto mayor? ¿La edad pesa a la hora de la votación?

En las encuestas nos ha salido que la gente quiere un candidato no tan joven pero tampoco tan mayor, sin embargo ya vemos que tenemos hoy un presidente que tiene 76 años y antes de eso fue electo PPK, que también era una persona mayor, entonces en realidad aunque declarativamente la gente busca un candidato joven, en la práctica le es indiferente. Es el candidato, las propuestas y cómo conquista a la gente con lo que representa.

¿Por dónde crees que irá el Perú, centro, derecha, izquierda?

Todas las encuestas que hemos hecho indican que la gente es de centro. Hay un porcentaje que se inclina a la centro derecha más que hacia la centro izquierda, sin embargo al haber tantos partidos, porque estamos hablando que habrá más de veinte candidatos, va a estar tan disperso el voto que no habrá un candidato propiamente de ningún lado.

Comentaste que esta elección se iba a ver afectada por la pandemia, pero ahora se les va a pagar a los miembros de mesa. ¿Te parece bien?

Sí. No soy yo quien deba juzgar, pero precisamente hicimos una pregunta al respecto y la gente estaba de acuerdo con que se pague porque son personas que están corriendo un riesgo.

Muchas gracias, Urpi, y ojalá quien sea nuestro próximo presidente sea honesto y piense primero en el país…

Muchas gracias a ti, Oscar.