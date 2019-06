Úrsula Letona no apagó su micrófono en el Congreso y pasó vergonzoso momento | VIDEO

Un incómodo momento fue el que protagonizó la congresista de Fuerza PopularÚrsula Letona al olvidar apagar su micrófono durante una de las sesiones de la Comisión de Constitución del Congreso que debatía el proyecto de ley de reforma política.

Úrsula Letona conversaba con las parlamentarias Karina Beteta y Alejandra Aramayo sin imaginar que su diálogo se escucharía a nivel nacional.

Las congresistas empezaron a criticar al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, pero su conversación traspasó la sala del Legislativo gracias a que la sesión estaba siendo transmitida por el canal del Congreso.



Ursula Letona: Me mortifica muchísimo el tener que pedir un abogado al Congreso que él tiene que autorizar para defendernos de su demanda de correrse del fuero legislativo, una vergüenza. Nunca en la historia del país un presidente ha demandado a una comisión



Alejandra Aramayo: Yo he dicho eso ayer bien fuerte en el programa de Thorndike ¿Me has escuchado o no?



Ursula Letona: No, no he visto porque estaba ‘chupando’



Alejandra Aramayo: Ah, cierto.



Beteta le da la razón y en ese momento Aramayo comenta que lo criticó en un programa de televisión la noche anterior por lo que le pregunta a Letona si la escuchó. Ella le responde “No, no he visto porque estaba ‘chupando’”.





Segundos después de dar ese comentarios la abogada fujimorista recibe una llamada a su celular y se le escucha decir “¿Qué dije?”. Como resultado, procede a apagar el micrófono prendido.