Úrsula Letona: ¿qué le produce el arresto domiciliario de Osmán Morote? [VIDEO y FOTOS]

Úrsula Letona es una de las congresistas más relevantes del fujimorismo. Esposa, madre de cuatro niños y presidenta de la Comisión de Constitución. Esta vez respondió a ‘boca de jarro’ sobre la situación del país.



Señora Letona, Kenji Fujimori reveló que usted recibió dinero de Odebrecht, ¿se ratifica en que los brasileños nunca le dieron nada?

Me ratifico. Es absolutamente falso y él lo sabe. Yo en el 2011 no tenía nada que ver con Fuerza Popular y nunca en mi vida he recibido financiamiento de empresa alguna.



Se lo pregunto porque se acaba de conocer, a través de Luis Mameri, exdirectivo de Odebrecht, la entrega de un millón de dólares para el financiamiento de la campaña del 2011 de Keiko. ¿Qué opina?

Lo sostengo hace varios meses: No he tenido nada que ver con las campañas en las cuales se han realizado estas investigaciones y tengo entendido, por el partido, que esto es absolutamente falso. La señora Giuliana Loza, abogada de Keiko y del partido, ha indicado que estas son especulaciones falsas y que el señor Mameri no ha corroborado entrega alguna a Fuerza Popular.



¿Es lícito recibir dinero de empresas corruptas para campañas políticas?

No, es absolutamente ilícito y todos los peruanos deberíamos estar en la capacidad de denunciar estos hechos.

Se ha confirmado la entrega de tres millones para Ollanta y Nadine y van a salir en libertad. ¿Está de acuerdo con la liberación de la pareja nacionalista?

Respeto el fallo del Tribunal Constitucional, pero creo que respecto a los indicios existentes, el accionar del Ministerio Público no ha sido el óptimo. Debería haber una acusación de por medio.



El congresista Lescano dice que la resolución que libera a los Humala favorece a Toledo, Keiko y Alan. ¿Qué tiene que decir?

Me parece extrañísimo. Toledo ha sido aliado de Lescano y yo lo que creo es que las resoluciones del Tribunal se aplican a casos concretos. Esta resolución no tiene el criterio de observancia obligatoria.



¿Cuál sería la diferencia entre Keiko y Ollanta, si ambos recibieron aportes de Odebrecht?

Entiendo que Keiko nunca recibió aportes, esa es la principal diferencia, y segundo, que a Keiko Fujimori durante los últimos 17 años se le ha investigado y nunca se le ha encontrado algún bien o dinero ilícito, mientras que al señor Ollanta, ha sido más de uno.



PPK

¿Por qué Fuerza Popular fue agresiva desde el Congreso con PPK y ahora es ‘blandita’ con Martín Vizcarra?

Nunca fuimos agresivos. Nosotros hemos marcado la línea de lucha contra la corrupción y el presidente Kuczynski es una persona que está vinculada a la corrupción, pero en los temas de fondo hemos trabajado bastante bien con el Ejecutivo.



Pero son ‘blanditos’ con el presidente Vizcarra…

No somos ‘blanditos’ con Martín Vizcarra. Nosotros vamos a mantener el mismo rol fiscalizador y vamos a apoyar en lo que sea mejor para emprender las reformas.

La aprobación de Keiko ha bajado considerablemente en las encuestas y algunos analistas consideran que busca ‘lavarse la cara’ de acá al 2021. ¿Qué piensa?

Soy consciente de que cuando uno tiene este ánimo de lucha frontal contra la corrupción, origina un desgaste. Las encuestas son fotos del momento y eso es lo que reflejarían, pero tengo claro también que Keiko cuenta con muchísima aceptación, sobre todo en los sectores que ven en ella la esperanza de un país mejor, y creo que esa situación se va a revertir.



Keiko ya perdió dos elecciones. ¿Usted cree que ella va a llegar a ser presidenta de la República?

No lo sé. No tengo una bola mágica, pero espero que así sea.



¿Qué opinión tiene de Martín Vizcarra?

Me parece un excelente profesional. Lo conozco. Hemos tenido la oportunidad, incluso, de viajar juntos cuando él fue ministro de Transportes y Comunicaciones. Sé de su trayectoria en el gobierno regional de Moquegua y creo, siempre lo he dicho, que es una persona que aporta mucho con lo que conoce.



¿Es cierto que han pactado una especie de ‘matrimonio’ para llevarse bien hasta el 2021?

Es falso. Yo no he participado en ningún ‘matrimonio’ ni mucho menos. Prueba de eso es que nosotros vamos a seguir siendo una oposición responsable. No hemos querido participar en el gabinete ni mucho menos, y eso es lo que vamos a hacer, fiscalizar en lo que corresponda.

MEDELIUS

¿Qué le sugiere ver que el presidente reciba en Palacio a personajes como Óscar Medelius, sentenciado por el caso de falsificación de firmas de la agrupación fujimorista Perú 2000?

Me parece un error. Considero que el presidente lo último que tiene que hacer, es juntarse con este tipo de gente. Yo entiendo que el premier, en una reacción bastante rápida, ha sustentado en qué circunstancias este señor visitó Palacio.



¿Salvador Heresi le parece un buen ministro de Justicia?

Me parece una persona bastante preparada, inteligente. Yo quisiera ver que tan buen ministro es por las propuestas que haga en el voto de investidura.



¿Está de acuerdo con el proyecto de ley donde se pediría que los candidatos tengan tres años de militancia para poder postular a la Presidencia?

Estoy de acuerdo con que se abra el debate. He leído el proyecto. Mauricio Mulder es un congresista de mucho prestigio y trayectoria. Él ha sustentado su proyecto bien. Lo que no puedo negar es que hay que abrir el debate y ver qué fórmulas determinarían el equilibrio entre la militancia y el acceso a los cargos.

VERÓNIKA Y JULIO GUZMÁN

Diversos analistas consideran que este proyecto tiene nombres propios, pues buscaría bloquear las candidaturas de Julio Guzmán y Verónika Mendoza...

A eso me refería. Un equilibrio entre militancia y un equilibrio entre acceso a formar un partido político.



O sea, por usted que Julio Guzmán y Verónika Mendoza participen en el 2021...

Yo creo que si ellos cumplen los parámetros, en el momento que ellos decidan ser candidatos, están vigentes. Bienvenida la competencia.



¿No teme a Verónika ni a Guzmán?

Yo no les tengo ningún temor. Me daría terror que Verónika Mendoza sea presidenta del Perú. No se me plantea esa opción por la incapacidad que ha tenido, sobre todo, para zanjar con el terrorismo.



A propósito, ¿qué piensa del popular ‘Moradito’?

Me remonto a su vinculación con Ollanta Humala, ¿no? Esta le hace muchísimo daño.



¿Qué le produce la liberación del terrorista Osmán Morote?

Asco.



Gracias, congresista Letona…

Gracias a ti.

¡QUÉ TALES CONGRESISTAS!

Keiko dijo en el 2016 que había seleccionado bien a sus candidatos para el Congreso. ¿Se equivocó?

Los voceros lo han dicho. Creo que Fuerza Popular tiene la obligación de revisar caso por caso y zanjar. Nosotros, desde una perspectiva personal, creemos que es indispensable que se apliquen las sanciones que correspondan, luego de escuchar las explicaciones, por supuesto.



Por ejemplo, ¿usted avala a Yesenia Ponce?

Yo no puedo contestar del caso porque estoy en la Comisión de Ética, pero creo que Yesenia Ponce tiene muchísimo que responderle al país y a los peruanos en general.



¿Qué le parece que el congresista Edwin Vergara haya sido socio de un capo del narcotráfico?

Me parece fatal. Me parece que él ha hecho bien en someterse a las investigaciones. Yo entiendo que él no conocía que este señor era narcotraficante, pero voy a esperar el resultado de las investigaciones para poder tomar certeza de que lo que él nos ha dicho es así, ¿no?



¿El polémico congresista Mamani es su amigo?

No, no tenemos una amistad. Lo conozco como a otros compañeros de la bancada y no hemos podido desarrollar mayor afinidad.

¿Tiene usted algún temor a que la grabe a escondidas?

No, no lo tendría.



¿Mamani es héroe o villano?

Creo que ha sido una persona valiente en afrontar una situación tan difícil, como que te quieran coimear, y denunciarla.



¿Qué le inspira un congresista como Bienvenido Ramírez, quien alguna vez dijo que leer mucho producía Alzheimer?

Me da vergüenza, como congresista, que un colega pueda formular esas afirmaciones. No solamente irresponsable, sino con falta de evidencias.



(Oscar Torres)