Un hincha de la selección peruana reveló que postergó su boda y tuvo que vender el anillo de compromiso que le iba a entregar a su novia a fin de poder viajar a la ciudad de Montevideo, en Uruguay, a fin de alentar a la blanquirroja en el penúltimo partido que disputarán por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“La entrada para el partido son 300 dólares más hotel y pasaje, pero sabes lo que he hecho: me iba a casar el otro mes, ya había comprado el anillo y mi novia se enteró... le dije que mejor hay que posponerlo, que me había salido un trabajo en la mina y hoy se enteró que estoy en Uruguay”, contó el hincha a América Noticias.

El joven agregó que su novia, tras enterarse que había viajado a Uruguay, decidió terminar con su relación. “Me ha terminado y lo peor es que tuve que decirle la verdad, que postergamos la boda porque he tenido que vender el anillo. Si me estás viendo, la boda se puede postergar, pero el partido no”, precisó el aficionado, quien prefirió no identificarse.

¿Cuándo juega Perú vs. Uruguay?

La visita de la selección peruana al Centenario en Montevideo es este jueves 24 de marzo. El partido es válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022. Los dirigidos de Ricardo Gareca llegaron a Uruguay este martes, 22 de marzo, para prepararse antes de este importante encuentro.

¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay?

El partido entre Perú vs. Uruguay se jugará a las 18:30 horas de Perú y 20:30 horas de Uruguay. Cabe mencionar que todos los partidos (excepto el de Argentina vs. Venezuela) se jugarán en simultáneo, ya que es la penúltima fecha de Eliminatorias y todos los encuentros son importantes y definitivos.

