“No es lo mismo tener un hambre atroz, que tener un hombre atrás” o “Quiero que las hembras me den su opinión”, son algunas de las frases con connotación sexual del excongresista Martín Belaunde Moreyra a sus alumnas en una clase virtual en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).

El portal Wayka publicó un video donde el exdecano del Colegio de Abogados de Lima dice estas expresiones en el curso de Sistemas Políticos Comparados de quinto ciclo de la carrera de Relaciones Internacionales el pasado 16 de septiembre.

Incluso, Martín Belaunde Moreyra preguntó a una alumna sobre la frase machista que acababa de lanzar. La estudiante prefirió no responder.

Los alumnos de la USIL presentaron una queja formal contra el catedrático, quien fue embajador peruano en Argentina entre 2003 y 2006, sin embargo, las autoridades de la casa de estudios solo hablaron con él y lo dejaron seguir con las clases virtuales.

“Hizo una broma de mal gusto a una compañera diciéndole si prefería tener “un hambre atroz o un hombre atrás”, después de esto por obvias razones mi compañera no quiso contestar por lo que el profesor continuó hostigándola hasta que mi compañera respondió “sin comentarios profesor” con una clara incomodidad en su voz. Luego de todo este incidente (que fue reportado por varias alumnas a su superior) le llamaron la atención y se “disculpó” a la siguiente clase y lo pongo entre comillas porque al disculparse dijo “puede que haya sido un error, pero bueno, yo ya pasé de página, ¿ustedes pueden pasar de página?” y empezó a preguntarnos llamándonos a cada una por su nombre de mujer en mujer si podíamos pasar de página, ¿ya que le podíamos decir? si básicamente nos atacó una por una (incluyéndome) y todo para obligarnos a disculparlo”, dijo una estudiante a Wayka.

NO ES LA PRIMERA VEZ

El portal digital también entrevistó a otras alumnas de la USIL que acusaron a Belaunde Moreyra de acoso cuando se dictaban las clases presenciales, mucho antes de la pandemia.

“Tuve clases con él durante el año 2019, se acercaba mucho a las mujeres al momento de hablar, por lo cual me sentaba de última porque me incomodaba, y evitaba participar para no tener su atención, pero un día al terminar la clase, me acerqué al profesor para preguntarle sobre las lecturas que mandó, termino de preguntarle y me doy la vuelta para irme, se me olvida algo y a los segundos volteo, y veo que el profesor estaba fijamente mirándome el trasero y sentí gran incomodidad. Desde ese día evité todo contacto en clases con el profesor, pero si me percaté que la misma situación pasaba con cualquier chica al momento de salir del salón”, comentó la alumna a Wayka.

Según otros estudiantes, el exparlamentario hace preguntas que no están relacionados a su curso. “Como qué pensamos sobre los bikinis, siempre relaciona los temas sexuales con el curso cuando no tienen nada que ver”, mencionó otra estudiante.

BURLA SOBRE LEY DEL ACOSO CALLEJERO

En 2015, cuando Martín Belaunde Moreyra era congresista por el partido Solidaridad Nacional, se burló de la recién aprobada ley que sanciona el acoso sexual callejero, aduciendo que las cárceles se llenarán de tanto ‘mirar’ en las playas.

“¿Vamos a tener las cárceles llenas de delincuentes por el terrible delito de mirar con persistencia a una bella mujer? ¿Qué vamos a hacer en la playa? ¿Qué vamos a hacer cuando queramos ver maravillosos bikinis que Dios y la naturaleza prodiga?”, dijo el exparlamentario.

El Congreso de la República había aprobado el proyecto de ley que previene y sanciona con una pena de prisión efectiva de hasta 12 años el delito de acoso sexual callejero.

RENUNCIA A LA USIL

Aunque Belaunde Moreyra negó las acusaciones cuando fue confrontado por Wayka, el excongresista presentó su renuncia a la USIL, la cual fue aceptada.

La universidad informó que continuará las investigaciones del caso que involucra al exembajador y que habiendo tomado conocimiento de los hechos vinculados al catedrático, de manera inmediata, se activaron los protocolos y verificaciones en las leyes aplicables y en su normativa interna.

SUNEDU INVESTIGA A LA USIL

Después que el portal de investigación publicara la nota sobre las denuncias de acoso sobre Martín Belaunde Moreyra, la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) ha iniciado una investigación preliminar a la USIL.

Hasta el momento, Sunedu ha sancionado a siete universidades públicas y privadas por no atender los casos de acoso, y tres de ellas fueron sancionadas por no iniciar las investigaciones correspondientes al recibir las quejas y denuncias.