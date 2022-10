Una docente universitaria de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) de la sede de Chiclayo fue grabada cuando realizaba frases clasistas contra sus alumnos, según se puede escuchar en una grabación que se volvió viral en todos los medios.

En el audio se puede escuchar a la profesora de Derecho dirigirse a sus alumnos con frases como “No tengo la culpa de haber tenido un poco más de cerebro”, “No vivo de la UTP” y “Tengo más apellido que todos”.

El audio con sus palabras fue compartido en las principales redes sociales y de inmediato se volvieron virales. “Soy una persona joven, yo no tengo la culpa de haber tenido un poco más de cerebro y haberme preparado un poco más. Pero no es justo lo que ustedes me han hecho hoy”, empieza la profesora.

En otra parte de la grabación se puede oír a la profesora decir: “¿Qué piensan, ustedes, que con eso no me van a contratar? Yo no vivo de la UTP.”

Pero eso no fue todo, la docente también se jacta de su apellido .“No se han dado cuenta el apellido que yo tengo. Hoy sí estoy siendo muy orgullosa. Tengo más apellido que todos“, afirmo.

UNIVERSIDAD UTP SEPARÓ A PROFESORA

Difundida esta grabación, la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) optó por separar a la docente; según lo informó el diario Expreso.

“Ante este hecho, se ha tomado la decisión de separar a la docente de la institución”, dice en parte de este comunicado de la UTP.

