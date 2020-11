Las últimas declaraciones de la congresista Yessy Fabián (Acción Popular), quien aseguró que trabaja a favor de la corrupción, trae a la memoria recuerdos de casos similares. No es la primera política en cometer ese tipo de errores en público, y posiblemente no sea la última.

La congresista comentaba la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra por “incapacidad moral", cuando dijo que ella es una “persona honesta y limpia”, que “trabaja a favor de la corrupción”. Aunque inmediatamente se corrigió:

“Contra la corrupción. ¿Qué he hablado? No, no es que lo estoy diciendo. Contra la corrupción porque justamente tengo las manos limpias y tengo la frente en alto y tengo que trabajar. Decía eso porque se tiene que trabajar a favor del pueblo. No interpreten mal”, dijo.

Por Dios y por la plata

Hace 19 años, el entonces legislador Gerardo Saavedra Mesones (Perú Posible) juró como parlamentario “Por Dios y por la plata”.

El fallecido parlamentario, sin darse cuenta, pronunció su discurso completo a pesar de las risas que causó en sus colegas. Además, también juró en nombre de su abuelo, Manuel Antonio Mesones, explorador de los Andes y Amazonía peruana.

“Por Dios, por la plata, por el agro peruano, por el gran anhelo de Lambayeque y del norte del Perú: el Proyecto Olmos, por el gran sueño del insigne historiador Manuel Antonio Mesones Muro, héroe de perseverancia, de quien me siento orgulloso por ser mi abuelo. Sí, juro”, afirmó.

Pero Saavedra no fue el único político en pronunciar un discurso similar. En el 2019, Alex González, actual alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho, se equivocó al momento de tomar juramento a uno de sus regidores. “Por Dios y por la plat...” dijo durante el juramento, e inmediatamente se enmendó.

José Alarcón Bustamante, alcalde Chota en Cajamarca en el 2011, también se equivocó tomando juramento a uno de sus regidores.

Estoy aquí por mi plata

Durante una sesión en vivo, en el mes de setiembre del 2019, la legisladora fujimorista Esther Saavedra, de manera exaltada, pronunció su opinión acerca de la cuestión de confianza que planteó el entonces primer ministro, Salvador del Solar.

La integrante de Fuerza Popular aseguró ante el pleno lo siguiente: “¿Quieres pelear? Peleamos afuera. Yo no te tengo miedo, no tengo miedo a nadie. Porque yo estoy aquí con mi plata y estoy defendiendo a mi región, a mi país.”

VIDEO RECOMENDADO

Gian Marco participará en la protesta contra Manuel Merino - TROME (Video: Instagram)