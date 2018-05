¿’Vacas sagradas’ en vez de Búfalos en el Apra? Jorge del Castillo responde

‘BÚFALOS’

En el Apra se están sacando los ojos. El secretario general Elías Rodríguez dijo que hay ‘vacas sagradas’ y al toque Jorgito del Castillo respondió: “Puede haber búfalos, lo otro, no”. Uyuyuy…



SIN LA ‘K’

Luego de las elecciones de octubre, Peruanos Por el Kambio reemplazará la ‘K’ en su nombre por la ‘C’. Es que las siglas de PPK, de Kuczynski, les están haciendo sombra. ¡Qué feo...!

HORARIOS

El fujimorista Daniel Salaverry jura que no se está ‘blindando’ a ningún congresista y que si algunos no asisten a las comisiones es porque se les cruzan los horarios. No me diga…



COLUMBUS

Para ‘Vitocho’ García Belaunde, el fujimorismo manda al ruedo a Diethell Columbus no con el objetivo que gane la Alcaldía de Lima, sino ‘para meter algunos regidores’. O sea, ‘caballito de Troya’…

‘OTORONGOS’

La Comisión de Constitución archivó el proyecto que prohibía la reelección continua e indefinida de congresistas y permitía renunciar al cargo. ¿Será por amor al chancho o a los chicharrones...?

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.