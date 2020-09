El ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, afirmó este lunes que continúan las negociaciones con diversos laboratorios para asegurar las dosis de la vacuna contra el COVID-19, como parte de sus labores encargadas en medio de la pandemia del coronavirus. No obstante, aclaró que el tema de pago a las empresas responde a un cronograma establecido.

En diálogo con RPP Noticias, el canciller explicó que los acuerdos firmados con Pfizer y con el Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19 (Mecanismo Covax Facility) no se concretó un pago porque aún continúan las negociaciones.

“Nosotros en las negociaciones hemos establecido fechas para pago tanto con Pfizer como con Covax Facility que hemos estado conversando. Tenemos fechas ya fijadas para el pago. No debemos hacerlo antes porque todavía continúan las negociaciones y por lo tanto los precios están fluctuando. Cuando escucho esas voces que reclaman por qué no hemos pagado, mi respuesta es no debemos adelantarnos. Debemos hacerlo en el momento fijado, según las negociaciones”, remarcó.

Recordó que, por un lado, se firmó un acuerdo vinculante con Pfizer para suministrar 9.9 millones de dosis de su vacuna candidata BNT162b2, cuando sea aprobada, en el Perú. Mientras, con la iniciativa global Covax Facility se aseguran 13 millones de dosis para peruanos. Vale recordar que para la vacuna se requieren dos dosis.

“Por un lado, Pfizer con 9.9 millones de vacuna y de otro lado el mecanismo Covax Facility con 13 millones de vacunas con lo cual hablamos de 11 millones de personas que van a recibir esta vacuna con este tipo de acuerdos. Acuérdense que son dos dosis por personas por eso hablamos de 11 millones por lo menos”, dijo.

“Lo que hemos logrado hasta el momento es 11 millones de personas que van a ser atendidas con estas vacunas, pero seguimos. Recuerden que estamos negociando con una serie de actores entre países amigos y laboratorios con lo cual iremos sumando esas dosis necesarias para cubrir los porcentajes que nos hemos trazado”, señaló.

Asimismo, el canciller Mario López aseguró que aún la comisión multisectorial viene trabajando en las negociaciones con otros laboratorios tal como lo anunció el Gobierno. Entre ellas se encuentran Johnson & Johnson, Sinopharm, CureVac, AstraZeneca, entre otros.

El último domingo, el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio, indicó el domingo que el Ejecutivo aún no ha realizado el pago de los US$20 millones a Covax Facility para adquirir la vacuna contra el COVID-19. El adelanto de este monto estaba previsto para el pasado 15 de septiembre.

“No se ha hecho el pago, se ha hecho el acuerdo de pago que ha sido firmado el viernes. Lo que se tenía que hacer era el compromiso de pago y el pago está en proceso a través del MEF, que se debe hacer de acuerdo con todas las normas, pero está asegurada la vacuna de Covax Facility y también se ha asegurado una compra a través de Pfizer”, declaró en entrevista para el programa “Agenda Política”.