Pasó la primera vuelta, pero los problemas de la pandemia continúan. Varios adultos mayores se encuentran a la espera de recibir su segunda dosis contra el COVID-19 en los exteriores del parque zona Huiracocha, en San Juan de Lurigancho. Ellos denuncian que desde las 6 a.m. ningún personal del Ministerio de Salud (Minsa) se ha acercado al lugar para iniciar la inmunización.

De acuerdo a Latina, los adultos mayores están a la espera de un pronunciamiento de la entidad para saber si serán inoculados este lunes. Además, como se puede visualizar en las imágenes difundidas, el parque zonal Huiracocha permanece con los toldos que se utilizaron para las Elecciones 2021.

En ese sentido, los adultos mayores piden que el lugar sea fumigado y desinfectado para que puedan recibir la vacuna y así evitar exponerse a un contagio del coronavirus.

Adultos mayores hacen cola para ser vacunados en SJL

“He venido con mi mamá, ella es la señora Rosa Cocachi Serrano, tiene 86 años y hoy día le tocaba la segunda dosis. Nos han citado y no es dable que no cumplan. Hay un link que anoche llamé y dijeron que la iban a vacunar en el mismo lugar por eso he venido a hacer cola. No es dable, estas personas mayores merecen respeto. Pido al Minsa que nos dé información clara, porque estas personas no pueden estar acá”, sostuvo una mujer al citado medio.

En tanto, la cantante Dina Paúcar, quien también llegó hasta el parque zonal, instó al Minsa pronunciarse respecto a la larga espera de los adultos mayores para ser vacunados.

“No me han informado nada. Sinceramente nos sentimos decepcionados del Minsa porque no nos han avisado para no exponer a nuestros padres. Si nos hubieran informado hubiéramos venido otro día. He venido de Chanchamayo especialmente por mis padres, a quien les tocaba la segunda dosis”, señaló en declaraciones a ATV.

Hasta el momento, el Minsa no ha emitido ningún pronunciamiento respecto a la situación que se registra en el parque zona Huiracocha.

TE PUEDE INTERESAR