El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, indicó este miércoles que le parece “poco serio” la versión del expresidente Martín Vizcarra, quien señaló que su gobierno hizo todo lo posible para las compras de la vacuna contra el COVID-19, aunque ello no pudo concretarse porque el Congreso promovió la vacancia presidencial.

“Eso me parece poco serio, porque se nos vino diciendo muchas cosas que no tenía un sustento real. Por ello, ahora teniendo en cuenta esta situación, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, tiene que salir a decir exactamente cuándo van a llegar las vacunas”, declaró Muñoz en diálogo con RPP.

El burgomaestre dijo que el exmandatario dio diversas versiones sobre el tema de las compras de la vacuna contra el COVID-19, pero hasta el momento no se ha cumplido. En ese sentido, instó el sinceramiento de la situación al actual presidente Francisco Sagasti.

“Es poco serio decir que no se cumple y decir por qué no se cumple. Bueno, el señor Vizcarra dijo algo que no se ha cumplido y ahí está las consecuencias; entonces eso ha traído un arrastre. El señor Sagasti ha debido sincerar las cosas”, detalló.

Muñoz a Vizcarra sobre vacunas COVID-19: “Me parece poco serio, dijo cosas que no tenía sustento real”. (Video: RPP)

El último lunes Martín Vizcarra dijo que con su Gabinete Ministerial “se establecieron medidas para financiar vacunas y sus garantías”. “Se autorizó al Minsa a reasignar presupuesto para pagar el adelanto del acuerdo con COVAX Facility, a través de Gavi Alliance, por S/ 76′558.347”, señaló.

Vizcarra comentó también que se aprobó la transferencia de S/ 423 millones para garantizar la compra de las vacunas. “La carta orden 20000047 corresponde al Depósito para emisión de Garantía a favor de Gavi Alliance, que garantiza el 100% del requerimiento exigido en el acuerdo”, dijo.

También recordó que se envió el proyecto de ley con carácter de urgente al Congreso el pasado 25 de septiembre. “El Congreso de la República lo aprobó el 11 de diciembre (80 días después). La norma recién ha sido promulgada en El Peruano el 18 de| diciembre”, sostuvo.

“En todos los países se cerraron contratos para adquisición de vacunas durante el mes de noviembre; mientras aquí se perpetraba una ilegal vacancia. Esas prioridades de nuestra clase política son las que tenemos que cambiar”, finalizó.