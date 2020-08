Jesús Claros Muñoz, de 63 años, es un peruano que vive hace varios años en la ciudad de Buenos Aires (Argentina). El periodista de profesión informó que este domingo 23 de agosto formará parte del ensayo clínico que se realiza en se país para probar la efectividad de una candidata a vacuna contra el COVID-19.

En entrevista con “Al estilo Juliana”, Muñoz detalló que la tarde del domingo participará en los ensayos de la vacuna experimental contra el COVID-19 que preparan las compañías farmacéuticas Pfizer Inc. y BioNTech.

“Me van a recoger el domingo. Los análisis previos serán cuatro horas hasta la colocación de la vacuna. Me dijeron que hay más de 25 mil postulantes, no sé de qué manera se ha escogido, pero solo 4.500 son los que se van a someter a estas vacunas previas”, declaró el hombre de prensa.

“Las edades de los que van a participar son de 18 a 85 años. Yo pensé que solo iban a ser argentinos, pero me dijeron que al final lo abrieron para todos, no sé si seré el primer peruano, pero sí sé que a mí me corresponde el domingo. Lo único es que mujeres embarazadas no pueden participar”, agregó.

El periodista peruano detalló que 25 mil postularon para ser voluntarios a esta vacuna en Argentina, pero solo fueron aceptados 4.500. De esta cifra a la mitad se le aplicará la vacuna contra el COVID-19 y a otro el placebo, que es otra forma de inyección de solución fisiológica.

Además, precisó que antes de participar en el ensayo, se les realizará un análisis para ver el estado de salud; y luego se les aplicará la dosis.

“Los análisis lo van a hacer ahí, ahí verán el estado de salud en ese momento. Tengo entendido que el 50% de los 4.500 van a recibir placebos. Luego habrá un procedimiento de seguimiento diario donde vamos a ir reportando nuestros síntomas, nuestro estado de salud, tengo entendido que algunos van a sentir fiebre, según lo que conozco. La verdad es que no sé que sentiré en mi organismo, pero espero que me toque la vacuna y no el placebo”, señaló.

“Lo que me dijeron es que esta vacuna ya fue aprobada por FDA porque es del laboratorio de Pfizer Inc. en coordinación con BioNTech que es de un laboratorio alemán. El laboratorio lo aprobó las dos etapas de tal manera que esta tercera etapa que ya aplica en humanos, ellos lo quieren hacer con toda seguridad”, sostuvo para el citado medio.

Asimismo, comentó que cuando fue seleccionado para ser voluntario, le precisaron que no podrá salir del país, debido a que luego de la aplicación de la vacuna, tendrá que ser monitoreado por dos años.

“Es un proceso que va a durar dos años, ellos me dicen que no debo ausentarme del país, y si lo hago, debo decirles porque ellos me van a seguir monitoreando. Además, esto no solo será en Argentina, también en Brasil y en Estados Unidos, no sé cuántos serán, pero solo sé que en Argentina es 4.500 voluntarios”, finalizó.