¿Por qué hay aumento de casos de COVID-19 en Lima pese a vacunación? Infectólogo aclara duda

El último reporte del MINSA (Ministerio de Salud) señala que en las últimas 24 horas, 109 personas han sido detectadas con covid-19. Y esto, en plena vacunación para evitar la propagación del virus.

Ante este panorama, TROME se contactó con Leslie Soto, infectólogo para que explique la razón de los contagios que se vienen dando en nuestro país.

“Recuerda que la vacuna es para que no hagas enfermedad severa, no para que no te contagies, ya que la gente si puede contagiarse. Entonces, al haber contagios, lo que señala es que la gente se está confiando de porque se vacuno baja la guardia, pero el aumento de casos si es posible porque la vacuna es para que no haya enfermedad severa, sin embargo, te puedes contagiar”, manifiesta Leslie Soto en exclusiva a TROME.

“En Lima hay más casos porque tiene la tercera parte de la población peruana y según lo que he visto el mapa de calor, en Lima Norte es donde se ve ese incremento por descuido de las personas”, agrega.

Y es que, cuando uno sale a la calle sigue viendo gente sin mascarilla o la usan mal y ya en este tiempo, cuando vamos 1 año con 9 meses, es un descuido tremendo cometer estos errores. Además, se están bajando las medidas de bioseguirdad y según el especialista es un error grave.

¿Qué debemos tener en cuenta para seguir cuidándonos del covid-19?

Leslie Soto, infectólogo nos recuerda hacer estos pasos para evitar contraer covid-19.

Tienes que vacunarte, usar doble mascarilla, lavado de manos constantes, espacios abiertos y distanciamiento social.

