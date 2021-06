El ministro de Salud, Óscar Ugarte, afirmó que el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el Campo de Marte y en otros puntos no será interrumpido hoy, sábado 19 de junio, ante las marchas convocadas para hoy por parte de simpatizantes de Perú Libre y Fuerza Popular, en el Centro de Lima. Las movilizaciones se han reportado en las últimas semanas tras la realización de la segunda vuelta electoral, del pasado 6 de junio.

Desde el centro de inmunización en Surquillo donde se inició la jornada de aplicación de vacunas a pacientes oncológicos, el funcionario reiteró su llamado a los dirigentes políticos a que eviten convocar a movilizaciones porque genera aglomeraciones. Asimismo, volvió a instar a la población a que trate de evitar participar en este tipo de eventos al recordar que aún en el país continúa una segunda ola por coronavirus.

“Para todos es obvio que [las marchas] se convierten en actitudes de riesgo para la propagación del virus. Hay diversas formas que se puede participar políticamente sin generar aglomeraciones y hacemos un llamado a los ciudadanos para que no asistan. Sabemos que es un derecho que puede ejercerlo cualquier ciudadano, pero esas actividades en un proceso de pandemia son contraproducentes, y nuestra actitud de es de llamado para que estas no se realicen”, acotó para Canal N.

Minsa informa que la vacunación en el Campo de Marte y en otros puntos está garantizada ante marchas convocadas para hoy

Ugarte Ubilluz indicó que se continúa con el apoyo de la Policía Nacional para el respectivo resguardo y evitar cualquier incidente que pueda propiciar la paralización de la jornada de vacunación.

“Sabemos que la Policía está atenta, no a impedir el derecho de expresarse, pero sí que esto pueda afectar el proceso de vacunación, y por lo tanto tenemos la garantía que no sucederá lo que sucedió semanas atrás que las movilizaciones entorpecieron los proceso de vacunación sobre todo en el Campo de Marte, y esperamos que el proceso de vacunación no se debe interrumpir”, sentenció.

Por su parte, RPP Noticias indicó que hoy que la Diris Centro garantizó el proceso de inmunización en el Campo de Marte. De esta manera la jornada se realizará sin interrupciones hasta las 4:00 p.m.

La Policía Nacional ratificó que apoya la campaña Pongo El Hombro y por ello detalló que brinda seguridad durante el proceso de vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional, resguardando los centros de inmunización, patrullando las calles y utilizando la inteligencia operativa.

La @PoliciaPeru 👮‍♂️👮‍♀️ apoya la campaña #PongoElHombro y brinda seguridad durante el proceso de vacunación contra la covid-19 a nivel nacional, resguardando los centros de inmunización, patrullando las calles y utilizando la inteligencia operativa. pic.twitter.com/iUhBVSkMrd — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) June 19, 2021

Unos 3.000 agentes serán los encargados de mantener el orden ante movilizaciones políticas realizadas en Lima, para evitar que estos eventos perjudiquen o interrumpan el proceso de vacunación contra el COVID-19.