El Colegio Médico del Perú (CMP) informó que quedó suspendida la jornada de vacunación contra el COVID-19 para médicos colegiados adultos mayores. En un comunicado, el gremio señaló que esta situación responde a que se reporta una “falta de disponibilidad de vacunas”.

A través de un comunicado emitido la tarde del último jueves, el CMP afirmó que cumplieron con entregar la información completa de los médicos colegiados, la misma que luego de un proceso de validación, identificaron que más de 16 mil profesionales de la salud quedaron fuera del padrón de vacunación, por lo que se animaron a tomar acciones.

Por ello, el gremio médico indicó que “a pesar de las trabas burocráticas del Minsa”, se coordinó con el Seguro Social de Salud (Essalud), y se logró comenzar el proceso de vacunación priorizando a médicos colegiados de la tercera edad. Según el pronunciamiento, se tomó esta decisión porque 7 de cada 10 médicos fallecidos durante la pandemia del nuevo coronavirus eran mayores de 60 años.

Esta mañana, Edén Galán Rodas, secretario del Interior y Coordinador de la Vacunación del Colegio Médico, indicó a RPP que el número de médicos adultos mayores de Lima y Callao que se busca vacunar es de 4.300, y posteriormente se inmunizará 2.000 galenos adultos mayores de regiones.

Refirió que a la fecha entre el lunes hasta el jueves se logró aplicar la vacuna contra el COVID-19 a 1.640 médicos adultos mayores en este local ubicado en Jesús María que ha sido acondicionado para esta jornada en la capital.

LO QUE PASÓ CON ESTAS VACUNAS

Anunció que la noche del jueves, la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa) se comunicó con el gremio para informarles que se autorizó la entrega de 2.700 dosis para que se retome el proceso de vacunación.

“El día de ayer nos informan en horas de la tarde de la Dirección de Inmunizaciones del Minsa que no hay más vacunas y que no era posible autorizar. Teníamos ya a médicos convocados y teníamos que informar a cada uno para que hoy no acudan y no se trasladen en vano. Ante ese malestar, nosotros con el decano nacional hemos emitido ayer un pronunciamiento; sin embargo, en horas de la noche de la Dirección de Inmunizaciones del Minsa se comunicaron con nosotros para informarnos que ya están autorizando 2.700 dosis de vacunas para que podamos retomar con este proceso de vacunación”, explicó.

Al ser consultado, cuándo se podrá retomar la vacunación y qué no acudieron este viernes 12 de marzo, el representante del CMP respondió que este 13 de marzo se continuarán con las inmunizaciones. “Estamos reprogramando para el día de mañana sábado y nuestro programa va a continuar sábado, lunes, martes, y los días que resten para poder completar el 100% de adultos mayores y posteriormente los de libre ejercicio profesional”, señaló.

Según cifras del CMP, a la fecha son 380 los médicos fallecidos y más de 13 mil contagiados por el COVID-19 de los cuales 50 se encuentra en una cama UCI.