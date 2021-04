La vacunación contra el COVID-19 a adultos mayores de 70 años de Lima y Callao se realizará durante tres semanas, y en 50 distritos a partir del viernes 30 de abril como parte de la nueva estrategia de inmunización.

En entrevista concedida a Canal N, el asesor de Alta Dirección del Ministerio de Salud (Minsa), Arturo Granados, informó que desde este miércoles 28 de abril, las personas de la tercera edad mayores, entre el rango de 70 a 79 años, pueden revisar su lugar y fecha de vacunación contra el COVID-19, ingresando a la plataforma Pongo el Hombro. Vale precisar que las dos jornadas de inmunización para mayores de 90 y 80 años se realizaron durante dos semanas, y con dos fechas para rezagados, respectivamente.

Granados explicó que el lista de adultos mayores de 70 años se armado de mayor a menor edad. Mencionó que el Minsa tiene previsto inmunizar a un aproximado de 462 mil terceras personas de este grupo.





COVID-19: mayores de 70 años podrán revisar su fecha y lugar de vacunación desde este miércoles

“Tenemos aproximadamente 462 mil adultos mayores entre 70 y 79 años en Lima y Callao. Empieza [la vacunación] el viernes 30 de abril en 50 distritos, eso es lo que estamos programando. Nosotros tenemos una previsión de poner la primera dosis a esos 462 mil peruanos. Se va a programar durante tres semanas para la primera dosis”, indicó.

“A la hora que hemos armando la agenda de las citas de cada una de ellos hemos ido agarrando del que tiene 79 años hacia abajo. Entonces, hemos ido cortando por grupos de 25 mil que son el ritmo que debemos tener en Lima”, detalló.

Finalmente, mencionó que hoy martes 27 se publicará en la página web del Ministerio de Salud la relación los lugares que serán usados como centros de vacunación en esta nueva jornada de inmunización.

¿Dónde puedo consultar el lugar y fecha de vacunación?

A través de la plataforma digital Pongo el Hombro, los ciudadanos -empezando por los adultos mayores de 80 años- podrán conocer el lugar, la fecha y hora de vacunación.

Para ello debes seguir los siguientes pasos:

Ingresar a Pongo el Hombro.

Digitar el número de DNI del adulto mayor u otro documento.

Dar clic en el espacio ‘acepto la política de privacidad.

Listo, la información sobre hora y lugar para la vacunación aparecerá en pantalla.

¿Qué ocurre si no puedo asistir a mi cita o no aparezco en el padrón?

Si no puedes asistir a la cita en la que te programaron o no apareces en el padrón de vacunación pese a tener más de 70 años, puedes asistir al lugar de vacunación más cercano a tu domicilio los días lunes 3 y martes 4 de mayo para recibir tu dosis. El Gobierno ha dispuesto que en este día se inoculen los mayores de 70 que por algún motivo no pudieron asistir a su cita programada.

¿Cuál es el horario de atención y qué documento debo llevar?

El horario de vacunación de los adultos mayores de 80 años será de 7 a.m. a 4 p.m. Para ser atendidos solo necesitan acercarse con su documento de identidad nacional (DNI).

TE PUEDE INTERESAR