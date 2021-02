Alejandro Aguinaga, exministro de Salud y actual candidato al Congreso de Fuerza Popular por Lambayeque, reveló el último lunes que recibió la vacuna contra el COVID-19. De la misma forma, su esposa también fue inoculada contra la enfermedad.

“Hice la consulta con la coordinadora del grupo para, como es persona de riesgo y hay contacto conmigo porque estamos los dos solos en casa y hay contacto permanente, hay que estar tomando todas las medidas preventivas con rigor, entonces, quedaron en contestarme y aproximadamente un mes y medio después o un poco más de un mes, se me contestó que era factible vacunarla”, detalló en diálogo con América Noticias.

Aguinaga enfatizó en que no se valió “de nada” para que su esposa reciba la vacuna contra el coronavirus.

“No me he valido de nada, simplemente hice la consulta con relación a una persona mayor y de riesgo también. No he pretendido en la más mínima expresión aprovecharme, este es un equipo de investigación que se desarrolla con fondos privados, no son fondos estatales”, sostuvo.

Además, dijo desconocer si algún otro integrante de Fuerza Popular ha recibido esta vacuna y descartó que el expresidente Alberto Fujimori haya sido inoculado.

Respecto a la lideresa de la agrupación fujimorista, Keiko Fujimori, precisó que está impedido de conversar con ella por el proceso de investigación que se sigue en su contra y que por esa razón utilizó sus redes sociales para detallar por qué fue vacunado contra el COVID-19.

“[¿Keiko Fujimori sabía o no sabía de su vacunación?] Por eso lo he tuiteado. Cuando ha comenzado esta situación lo he tuiteado y de la manera más específica [...] y de manera correlativa”, acotó.