Daniel Salaverry, candidato presidencial por Somos Perú, defendió este martes al expresidente Martín Vizcarra, quien postula al Congreso por esta agrupación política, y aseguró que continuará en su carrera electoral ya que no tiene por qué renunciar en el marco de los próximos comicios.

En entrevista con la Agencia Andina, resaltó que el exmandatario ya se disculpó con la población por no haber informado en su momento sobre su participación -como lo ha señalado- en el ensayo clínico de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm.

“[¿No renunciará?] No tendría por qué hacerlo, podemos discutir respecto a si estuvo bien o estuvo mal que no lo diga en su momento, pero ya pidió disculpas públicas. Yo estoy seguro que la población ya lo entendió así, ahora lo que intentan los congresistas buscando con esta denuncia constitucional de inhabilitarlo 10 años, obviamente tiene un claro objetivo electoral y político”, afirmó.

El último lunes, el expresidente Martín Vizcarra aseguró que no tuvo conocimiento de las dosis extras de vacunas contra el coronavirus (COVID-19) de parte del laboratorio chino Sinopharm al Perú. Posteriormente se dio a conocer de una lista de 487 vacunados con las dosis de Sinopharm de parte de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), en la que figuran Vizcarra, su esposa Maribel Díaz y su hermano César Vizcarra.

“Yo he escuchado al coordinador del programa de ensayos clínicos, al doctor Hugo García, muy claro al respecto, decir que no podemos comparar a quienes se sometieron voluntariamente a un ensayo clínico inclusive poniendo en riesgo su salud porque no estaba garantizado el efecto de ese ensayo, que eso fue en setiembre del 2020 y que fue la fecha en que Martín Vizcarra tomó la decisión de ser voluntario o en todo caso de colocarse este producto”, señaló Salaverry al respecto.

Asimismo, consideró que el pronunciamiento de Vizcarra el último lunes fue transparente y sincero, así como sus disculpas. Enfatizó en que se debe diferenciar entre quienes participaron de un proceso de ensayo clínico de quienes recibieron la vacuna propiamente dicha.

“El día de ayer, como siempre lo hace cuando se dirige a la opinión pública, ha hablado con transparencia, con sinceridad y les ha pedido disculpas por no haberlo dicho antes, pero hay que separar la paja del trigo, una cosa es el grupo de personas que voluntariamente se sometieron a estos ensayos poniendo en riesgo su salud y otra muy distinta es este grupo que se ha aprovechado o de su cargo público o de los contactos que tenían para colocarse la vacuna propiamente dicha”, agregó.

Finalmente, cuestionó la objetividad de los legisladores que han presentado denuncias constitucionales contra Martín Vizcarra en el Parlamento.

“Pero ¿qué objetividad tiene que tener esas investigaciones de un grupo de congresistas o de bancadas que le han dado un golpe de estado hace unos meses? ¿Esos mismos que le dieron un golpe de Estado ahora van a llegar un proceso imparcial, objetivo? De ninguna manera”, resaltó.