NO QUIERE RENUNCIAR. El expresidente Martín Vizcarra, candidato al Congreso por el partido Somos Perú, aseguró este martes que no renunciará a su candidatura en el marco de las Elecciones Generales 2021, pese al escándalo de Vacunagate.

“[¿No va a dar un paso al costado en su candidatura al Congreso?] No, en absoluto porque nosotros estamos aquí precisamente para poder siempre explicar y aclarar cualquier duda que pueda existir y nos acogemos y estamos prestos a asumir cualquier responsabilidad”, afirmó en diálogo con RPP Noticias.

Vacunagate: Martín Vizcarra asegura que no renunciará a su candidatura al Congreso

El exmandatario se reafirmó en que no tenía conocimiento de la entrega de dosis extras de vacunas contra el COVID-19 de parte de Sinopharm al Perú.

“Todo el conocimiento que teníamos hasta esa oportunidad los miembros del Ejecutivo, el Consejo de Ministros y yo, como presidente, es que habían 12 mil dosis para la etapa experimental de la fase 3 de Sinopharm. Nunca, hasta el día que yo he dejado el gobierno producto de la vacancia, se habló de números adicionales. Nunca, hasta ese momento, eran 12 mil dosis para la etapa experimental”, reiteró.

Asimismo, precisó que sus disculpas a la población por no haber dado a conocer en su momento que participó de este proceso de vacunación son reales.

“Le he dado una disculpa al país [...] Por supuesto que sí y lo he dicho y cuando me disculpo no es que es real o irreal, es totalmente sentida, que debió -frente a las circunstancias- obviamente, decir inmediatamente recibir esa vacuna, que era parte de las 12 mil que, en ese momento, tenía conocimiento. Era de conocimiento público”, manifestó.

“Esa noticia recién hace semanas hemos tomado conocimiento de la investigación que se está haciendo, por eso no había conocimiento en absoluto por parte de los miembros del Ejecutivo”, agregó.

Martín Vizcarra expresó que está a disposición de las investigaciones y consideró que, evaluando objetivamente la situación, no se ha cometido “ningún delito”.

“Nosotros vamos a dar, con toda la disposición, las declaraciones que el caso amerite [...] Sí, hemos pedido las disculpas del caso y lo hemos hecho con sinceridad, unas disculpas que nos salen desde dentro del corazón, pero aquí, sí usted evalúa con objetividad, no hay absolutamente ningún delito” , acotó.