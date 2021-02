La exministra de Salud Pilar Mazzetti habría no aceptado varias veces la vacuna de Sinopharm contra el COVID-19; sin embargo, cedió. Esta es la hipótesis que dio el presidente de la comisión encargada de investigar las vacunaciones irregulares contra el COVID-19 de funcionarios del Estado peruano, caso conocido como el ‘Vacunagate’, Fernando Carbone.

“A través del doctor Carlos Castillo acepta finalmente, ya que aparentemente, durante todo el tiempo se le ofrecía y ella decía no, no, no. Es muy difícil entender las circunstancias que la abrumaron cuando decide decir ‘sí’ y se coordina para que vayan a su domicilio, es ahí donde ella recibe la vacuna”, señaló Fernando Carbone en Exitosa Noticias.

“En esa época que ella recibe la vacuna, ya estábamos vacunando (a integrantes de la primera fase). En ese momento estábamos aplicando la vacuna como tal, el producto que ella recibe es que llegó al inicio, que es igual al que llegó después, pero estaba calificado como candidata y que era para el equipo de investigadores”, agregó.

Más temprano, Carbone Campoverde, quien participó en el equipo de gestión de la titular del Minsa, dijo que al iniciar las indagaciones en la comisión del Ministerio de Salud no mantuvo contacto con ninguno de los investigados por la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 fuera del ensayo clínico.

Recordó que en una oportunidad solo cruzó saludo con Mazzetti Soler cuando esta acudió a brindar sus descargos tras conocerse que fue parte de esa inmunización irregular.

“Una vez que he sido parte de la comisión no he conversado con nadie. Cuando todo esto se da a conocer, Pilar me llamó y me dijo que ya había hablado con el presidente (Francisco Sagasti). Y me dijo que quería decir lo que había pasado a través de ella directamente. Ahí fue muy difícil para los dos en ese momento”, contó.

“Y luego, al inicio [de las investigaciones], cuando ella fue a hacer su entrega de descargo y todo, solo nos cruzamos y yo la saludé. Le dije ‘hola Pilar’, y ella me dijo ‘Fernando, haz lo que tienes que hacer’. Y eso hemos hecho, y bueno, es muy duro”, agregó Carbone.

El último jueves, el informe final del Caso Vacunagate, respecto al caso de Mazzetti Soler, señaló que la inmunización se le aplicó en su casa, juntamente con quien en ese momento era el jefe de Gabinete de Asesores del Minsa, Danilo Céspedes Medrano, y su asesora Nancy Olivares Marcos.

La comisión también determinó que los lugares de inoculación irregular de la vacuna de Sinopharm fueron la UPCH y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Sin embargo, en el caso de Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti hubo excepciones, lo cual se consignó en el informe final de dicho grupo de investigación del Minsa. La comisión entregó este jueves su informe final. En el documento se estableció que son 470 las personas que recibieron las dosis de la vacuna de Sinopharm contra el coronavirus.