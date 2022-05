Peruano que se respeta. Lanzar patadas al aire, estirar sus piernas de extremo a extremo o estar preparado para el combate son algunas de las lecciones que aprendió el ancashino Kevin Luis Torres Mendoza (24) cuando veía las películas del actor belga Jean-Claude Van Damme. Se propuso dominar el Kung-fu, cultivar los principios budistas, como el autocontrol, la paz interior y la no violencia, y dedicar su vida a las Artes Marciales.

Hoy, después de entrenar por más de diez años en su barrio, en Puente Piedra, es un respetado profesor de esta disciplina asiática, y es conocido como el ‘Van Damme peruano’. Es cinta negra en Kung-fu, disciplina que comprende el Kick Boxing, Taekwondo y Muay Thai. En todo este tiempo, ha competido en campeonatos metropolitanos, regionales y nacionales en la modalidad sanda o kick boxing chino, llegando a proclamarse dos veces campeón nacional en la categoría 60-65 kilos.

Ancashino es conocido como 'Van Damme peruano'

Su deseo de impulsar esta disciplina, lo ha llevado a crear su cuenta de TikTok, llegando a superar medio millón de seguidores. En esta plataforma, Torres brinda consejos para realizar rutinas de combate y mejorar en la alimentación. “Mi mayor deseo es que Van Damme llegue a ver uno de mis videos, sería lo máximo. Es mi mayor ídolo, me he visto todas sus películas y por eso trato de imitar alguno de sus movimientos clásicos”, contó emocionado.

Además de pelear, Torres es un respetado docente de danza contemporánea. Aprendió esta danza en la escuela de Sergio Galliani y en Instituto Nacional de Teatro Musical. Esto le permite gozar de una mayor flexibilidad para realizar sus presentaciones de artes marciales, que realiza en diferentes regiones del país.

Peruano que se respeta. Su voluptuosa figura y esa coquetería natural no pasan desapercibida en las calles. Con un encendido traje y unos moños y ganchos de colores, Milagros Chavarría (30) deja a un lado su labor como sereno en la Municipalidad de Ate-Vitarte para caracterizar los fines de semana a la payasita ‘Teresita’, personaje que interpretaba la actriz Magdyel Ugaz en la recordada serie ‘Al fondo hay sitio’.

Su show infantil es el preferido por los padres de familia, porque además de cantar y animar las fiestas, suele bailar la ‘terecumbia’. Ella, como siempre graciosa, suele bromear en sus espectáculos y repite: ‘Dame tu chocolatito’ o ‘Chu, chu, chú’ provocando las risas entre los presentes. Con este gracioso personaje lleva más de quince años, y según ella tiene un parecido a la actriz Ugaz. “Ambas somos divertidas y bailamos bonito, me gustaría conocerla”, confesó.

Pero no siempre anda alegre y risueña. Cuando trabaja como sereno y hay operativos de intervenciones de madrugada, es la primera en formar filas para apresar a los delincuentes. A la fecha tiene tres años como agente municipal y durante este tiempo, ha detenido a sujetos y hasta ha sido premiada por su municipio por devolver dinero a un transeúnte.

“No tengo problemas en intervenir, si estoy realizando un show. Siempre anda alerta ante cualquier emergencia. Mis compañeros de la Municipalidad y mis vecinas me llaman Teresita o Tere, ya casi nadie me conoce como Milagros. Debo confesar que me encanta este personaje, porque mis shows lo hago con amor”, contó la madre de dos niños.

