En una casa del distrito de Los Olivos vive don Alfredo Angulo Núñez, quien hace unos días acaba de cumplir 100 años. Papá Alfredo, como es cariñosamente llamado por su familia, tiene seis hijos, 15 nietos y 3 bisnietos. Sigue manteniendo su ‘chispa’ y hasta su ocurrente coquetería, e incluso confesó que todos los días lee Trome y que el equipo de sus amores es Alianza Lima.

Don Alfredo, ¿cómo se siente a sus 100 años?

Yo me siento bien, pero la verdad me preocupa mi edad.

¿Por qué le preocupa?

Es que son muchos años y la vida va avanzando (risas).

¿Cuál es el secreto para vivir tanto y estar tan bien?

Yo he sido un muchachito muy sano, he practicado deporte, me he alimentado y me sigo alimentando bien, además siempre me han gustado las mujeres (risas).

¿Practicó deporte profesionalmente?

Siempre me ha gustado jugar fútbol, pero también jugaba basket e incluso viajé a Chiclayo practicando este deporte.

Veo que su equipo favorito es Alianza Lima…

Así es. Yo he ido a ver a Alianza cuando perdió la categoría en 1938 y lo fui a ver al año siguiente al Potao.

Don Alfredo Angulo está feliz con la llegada de la 'foquita' Farfán a Alianza Lima. (Foto: Trome)

Y ahora que ha vuelto Jefferson ‘La Foquita’ Farfán, ¿debe estar contento?

Uy, él va a resurgir nuevamente a mi equipo.

Cuénteme, ¿a qué se dedicaba en su juventud?

Yo he sido de todo. Ayudante, trabajaba en una carpintería y laboré por 21 años en la Compañía Nacional del Tranvía.

¿Se casó?

Claro, con la mamá de mis hijos. Mi bella esposa Carmencita Chang. Ella partió hace siete años. Pero, ¿le cuento algo?

Claro, cuénteme…

Yo no tenía dinero para casarme, pero aposté en la polla de los caballos. Y gané dos veces, claro que era compartido con unos amigos, y con ese dinero pude casarme con una dama muy bella, mi Carmencita.

Y, ¿en su juventud cómo se divertía?

Me gustaba mucho cantar, incluso cantaba con Jesús Vásquez. También bailaba mis tangos y marinera.

Alfredo Angulo es vecino del distrito de Los Olivos. (Foto: Trome)

¿Cómo pasa sus días en cuarentena?

Parece que estoy en un convento porque no salgo. Mis hijas me han quitado las llaves de la casa.

Seguro usted es travieso y se escapa…

Sí, pues, soy callejero, pero paso los días leyendo mi Trome. Leo todos los días. Incluso, una vez me gané un premio con ‘La llamada ganadora’.

Alfredo Angulo pide a los jóvenes no olvidarse de sus abuelos. (Foto: Trome)

¿Algo que extrañe del pasado?

Recuerdo que antes el río Rímac era limpiecito, incluso había camarones que podías pescar, pero ahora está horrible.

¿Algún mensaje que le quiera dar a los jóvenes?

Que no se olviden de sus abuelos ni de sus madres. Que la disciplina es lo mejor para sus vidas.