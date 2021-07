PERUANO QUE SE RESPETA. Ser profesor de danzas en el Perú es un compromiso con la niñez y nuestro país. Durante esta pandemia, muchos escolares están llevando sus clases virtuales y actividades culturales como las danzas típicas, que se realizaban anualmente en todos los colegios a nivel nacional fueron canceladas. Por eso, y para que no se pierda la herencia de nuestras bailes folclóricos, los profesores Carlos Albert Jesussanty Rodríguez Verástegui (33), Jemson Sanchez Verástegui (25) y Eduar Alejo ramirez (21) brindan clases de danzas gratuitas en las plataformas de Facebook y Zoom a los niños de la zona de Tablada de Lurín en Villa María del Triunfo.

Profesores difunden nuestros bailes típicos desde la plataforma Zoom

Los docentes pertenecen al grupo de danza Ballet Folclórico Sentimiento Peruano y brindan las clases de una manera especial: vestidos con los trajes típicos del baile folclórico y explicando paso a paso cómo se ejecuta la danza. “Yo enseño danza hace más de 15 años, desde que inició la pandemia vimos la forma de enseñar los bailes típicos. Los primeros tres meses no hicimos nada. Fuimos al Ministerio de Cultura para recibir apoyo y difundir los bailes, pero como no tuvimos respuesta, decidimos brindar estas clases virtuales”, señala el profesor Carlos.

TRABAJAN POR EL ARTE

Sus clases tienen como objetivo, no solo enseñar los pasos básicos de la danza sino contar un poco la historia de los mismos. Emplean para ellos diversas dinámicas para que el alumnado que los sigue atentos por la plataforma virtual no se distraiga. Rodriguez Verastegui podría emplear su tiempo en otra cosa, pero el compromiso y el entusiasmo que tienen sus alumnos lo motivan a no rendirse. “Difundimos la cultura sin animo de lucro, nuestra intensión es que los niños conozcan los bailes típicos que tenemos en el país. Los pequeños se motivan cuando ven que llevamos puestos trajes típicos”, asegura.

