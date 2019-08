Vecinos de SJM viven un infierno por obras inconclusas en avenidas Los Héroes y Pachacútec

Transitar por las avenidas Los Héroes y Pachacútec, en San Juan de Miraflores, se ha convertido en un infierno para los vecinos y comerciantes. Las obras que inicialmente iban a estar listas para el inicio de los Juegos Panamericanos Lima 2019 ahora lucen inconclusas y abandonadas perjudicando también a los comerciantes de la zona.

Más de 1 hora es el tiempo que pierden los conductores y pasajeros debido a la congestión vehicular que se genera en esta única vía de acceso a los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Los vecinos aseguran que el plan de vías alternas ha colapsado por la poca planificación.

En el lugar ya no se realizan obras y el panorama es desolador. Pistas sin ser asfaltadas, montículos de arena y desmonte son algunas de las lamentables postales que ahora se observan en el ingreso a SJM, en sus vías auxiliares.

Esta paralización no solo afecta a los vehículos de transporte público sino también a los vecinos y comerciantes de ferreterías y empresas gráficas que tienen sus locales en las inmediaciones. Por este motivo, el pasado 7 de agosto se realizó una protesta con el objetivo de pedirle a las autoridades la culminación de estas obras.



#SJM 🚨 Ahora Colectivo Cono Sur inicia #protesta por obras inconclusas en Av. #Pachacútec que ha dejado caos vehicular y sin acceso a vecinos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.



Fotos: Wilson Tafur #StereoVilla 101.7 FM.

El mejoramiento vial y peatonal de estas vías viene siendo ejecutado por la Municipalidad de Lima (EMAPE). Dicha institución aseguró a El Comercio que estas obras no se encuentran paralizadas y ya se avanzaron en un 29%. Todo indica los trabajos se retomarán tras finalizar los Panamericanos Lima 2019.

La alcaldesa de San Juan de Miraflores, Cristina Nina, envió una solicitud a la Municipalidad de Lima para exigir que se retomen las obras que vienen perjudicando a vecinos de tres distritos.

"Queridos vecinos sobre la ejecución de obra en la Av. Héroes, se viene solicitando a la Municipalidad Metropolitana de Lima (EMAPE) su pronta ejecución, tal como lo demuestra el documento adjunto. 05/2019", se lee en el post de la alcaldesa de SJM.



"Hace más tráfico porque todos quieren pasar por las auxiliares y como no entran todos a la vez salen por las pistas que están entre las casas y encima rápido. No se puede ni ir a la tienda porque tienes que fíjate que no pase 'el Chino' embalado", comenta Fiorela Mondragón, vecina de la zona, advirtiendo de un potencial accidente.

"El tráfico es un calvario. Más de 1 hora sentada para llegar a mi destino. Las auxiliares ahora son las únicas que están abiertas y las personas no tienen otro acceso", indica Madelyne Barzola, vecina de SJM que señala, además, que antes tardaba 15 minutos en cruzar dicho tramo.