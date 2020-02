Lauri Lucemili Granados Gutiérrez, la venezolana acusada por su pareja Edwin Pichigua Guzmán de haberle robado todo en su casa de Independencia cuando le confió las llaves, dio una entrevista telefónica al programa ‘Tengo algo que decirte’ para aclarar el tema y asegurar que no hurtó nada de la vivienda de su exnovio.

La llanera aseguró que tiene más de un año y cinco meses de relación con el peruano, algo que se contradice pues Pichigua Guzmán dijo que solo tenían tres semanas.

"Él me denuncia por haberle quitado las cosas y no es verdad. Él me dijo que venda mis cosas cuando me pidió que viva con él, pero le dije que cuando yo me vaya de su casa iba a llevarme las cosas que vendí por él. Él me dijo ‘tranquila, todo es tuyo’”, se defendió.

Asimismo, el peruano reclamó que le había comprado un carro a la venezolana, pero Granados Gutiérrez sostuvo que el automóvil está a nombre de su tío. “Tengo las pruebas de los mensajes, él no me regaló nada”, agregó.

La venezolana agregó que pese a que Pichigua Guzmán la ha denunciado, él le sigue enviando mensajes. “Hasta ahorita me sigue molestando, yo lo voy a denunciar”.

La venezolana acusó a su expareja de haberla golpeado dos veces y agregó que se alejó de él porque tiene “18 antecedentes penales”.

Sin embargo, Pichigua Guzmán sostuvo que él ha ayudado a la familia de Granados Gutiérrez: “Tampoco te puedes ir así de la nada. Su error de ella fue llevarse todas mis cosas, yo cuando llegué con mi primo, el departamento estaba todo vacío”, concluyó.

Venezolana se defendió tras ser acusada de robo. (Tengo algo que decirte)