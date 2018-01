Venezolana en Chile sorprende cantando ópera en las calles [VIDEO]

Impresiona con su voz. Un video muestra el momento en que una joven venezolana canta ópera en las calles de Santiago, en Chile. El clip fue subido a las redes sociales y en minutos se volvió viral.



La calidad vocal de la joven sorprendió gratamente a más de un transeúnte. Y es que Gabriela, así se llama la joven, fue captada mientras interpretaba el clásico "Nessum Dorma", un tema popularizado por los más grandes tenores del mundo.



"Nesum Dorma" es un aria del acto final de la ópera Turandot, del compositor italiano Gioacomo Puccini.



El video de Gabriela se volvió viral al punto que el filántropo Leonardo Farkas lo compartió en sus redes sociales con el siguiente mensaje:



"¿Alguien conoce a esta joven talentosa que canta en las calles de Santiago? Seguidores me enviaron este video: Díganle dónde le deposito 1 millón y que siga luchando por lograr sus sueños con su bella voz. Los jóvenes merecen aún más apoyo", escribió Farkas.



El video generó todo tipo de reacciones, pero afortunadamente la mayoría se mostró a favor de ayudar a la joven venezolana.



"Sé que los santiaguinos vamos por la vida apurados, pero no detenerse a escuchar tamaña interpretación, gratis, es como que te lleven a morir a la hora de la puesta de sol en la playa y te voltees para el cerro" o " No puede quedar anónima con tremendo talento. Digna de invitarla a cualquier programa. Debe haber una tremenda historia de vida detrás de su voz privilegiada. Merece 1000 oportunidades" son algunos comentarios que se pueden leer en Twitter.

