Hace unas semanas un total de 250 venezolanos decidieron retornar a Venezuela desde Perú por mediación del gobierno de Nicolás Maduro y su ‘Plan Vuelta a la Patria’, el mismo que dispuso un avión para que sus connacionales retornen al territorio venezolano.

Uno de los testimonios que llamó la atención en la página web del Gobierno Bolivariano de Venezuela es el de una mujer que sufrió acoso sexual en en nuestro país.

“Un día nos montamos en una combi, y el colector, que aquí llaman cobrador, me faltó el respeto, me tocó mis partes íntimas y yo iba con mis dos hijos y mi esposo. No dije nada hasta que llegamos a la casa, porque ya mis hijos habían pasado por muchas cosas, yo nunca había vivido esto, en mi país ningún hombre me ha faltado el respeto”, dijo Yinnerlyn Rivera de Miquilena, quien regresó a Venezuela.

La mujer también comentó que además de ser acosada en la calle también lo sufrió en el trabajo pese a que su esposo y su hermano laboraban en el mismo lugar.

“Trabajé en seguridad industrial porque yo estudié eso. El dueño del lugar me quería tener trabajando hasta tarde en la noche, él me buscaba, me invitaba a salir y a tomarnos una cervecita, y yo por necesidad iba al trabajo a calarme a ese gordo feo. No seguí trabajando ahí porque ese señor quería tener a uno de esclava”, mencionó.

Finalmente, la venezolana sostuvo que vivir en el Perú es difícil porque “si tú sales a la calle te discriminan por ser venezolano y si eres mujer y bonita, es peor, uno aquí ni se arregla para no llamar la atención”.

TE PUEDE INTERESAR:

Venezolana regresa a su país y critica su estancia en Perú | Twitter