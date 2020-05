FUERTE MENSAJE. Una ciudadana venezolana, que dijo representar las decenas de sus compatriotas que se apostaron en los exteriores de la embajada de Venezuela en el Perú, envió un fuerte mensaje a las autoridades peruanas y de su país, para pedir ayuda para regresar a su tierra natal.

En su discurso transmitido por Latina, la joven aseguró que saben que el presidente Maduro está enviando aviones del plan ‘Vuelve a la Patria’. Solo el viernes pasado, más de 200 de sus compatriotas volvieron a Venezuela en estos vuelos humanitarios, según aseguraron.

Sin embargo, ahora no encuentran respuesta en la embajada ubicada en el Cercado de Lima. “Sabemos que adentro hay personal, abren y cierran las ventanas, estamos siendo motivo de burla, los medios de seguridad están acá dispersando a una candida de compatriotas”, dijo indignada.

“Estamos en situacion de calle, no tenemos como subsistir, no tenemos trabajo, no tenemos alimento. Tenemos años de migracion venezolana acá y se nos ha exigido todo tipo de documentos. Hemos sido perseguidos por Serenazgo, policías, por el Gobierno e incluso inventaron una policía especial para pedirnos documentos para ingresar a nuestros trabajos”, continuó.

“¿Por qué si han buscado mil y un maneras para deportanos, por qué no nos pueden ayudar para regresar a Venezuela”, dijo desesperada. “No están sacando de las residencias, somos madres y padres que estamos en la calle. Si no nos mata el coronavirus, nos mata el hambre, el frío y la inseguridad en la calle”, agregó.

La mujer indicó que han llenado solicitudes y planillas para acceder al plan ‘Vuelta a la Patria’, pero hay un ‘silencio administrativo’, por lo que han decidido permanecer en la calle hasta obtener respuesta.

“Para nosotros esto es nada. Aguantar un hambre aquí aguardando una esperanza, porque en una residencia aguantamos hambre y humillacion, donde nos quitan todos los servicios para que nos salgamos”, dijo sobre la situación de cientos de sus compatriotas, que han sido echados de las viviendas que alquilaban al no tener cómo pagar tras quedarse sin trabajo después de decretado el estado de emerngencia para frenar el avance del coronavirus en el Perú.

“Queremos que nos lleven de aquí, sáquenos a Venezuela, nosotros resolvemos en Venezuela, asumimos las consecuencias, pero en nuestro país”, finalizó.

