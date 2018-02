Un terrible caso de discriminación fue el que denunció una mujer venezolana que tuvo que acudir a un conocido hospital en Lima luego de haber perdido a su bebé. Según su testimonio, se negaron a atenderla a pesar de tener a su hijo muerto en el vientre.

Ana Bravo, una venezolana que huyó de terrible crisis económica, política y social en su país y llegó al Perú hace cinco meses, acudió al hospital Cayetano Heredia para ser atendida luego de haber pedido a su bebé de nueve semanas de gestación.

Sin embargo, nunca esperó recibir tal muestra de discriminación por parte del centro médico. Y es que según su denuncia, estuvo tres semanas con el bebé muerto dentro de ella ya que se negaron a atenderla por su nacionalidad.

‘Tengo 12 semanas de embarazo, pero él (el bebé) murió a las 9 semanas. Llevo 3 semanas con el bebé muerto adentro. No me atendieron porque no soy peruana, porque no tengo los papeles. El médico me dijo quién me mandó a embarazarme y quién me mandó a abortar’, dijo la mujer a América Noticias.

Asimismo, denunció que no recibió alimentos durante varios días. El argumento de los doctores era que pronto ingresaría al quirófano. ‘ Tengo tres días sin comer y sin tomar agua, pues supuestamente todo lo hace el suero, igual tengo hambre y sed y no me dan nada’, indicó.

Finalmente, alegó que la doctora que la atendió la discriminó por su nacionalidad. ‘El venezolano para ella, ella mismo lo dijo, vino para acá a quitarle la comida al peruano y a quitarle su trabajo’, dijo al referido medio.

Cabe indicar que según indicó Ana Bravo, ya fue operada y luego de la intervención, recibió las disculpas por parte de la doctora que la atendió en el hospital Cayetano Heredia. ¡No más xenofobia y discriminación a madres gestantes!

Venezolana denuncia a hospital por discriminación. Video: América Noticias

