El congresista de Somos Perú Alfredo Azurín condenó la agresión que sufrió un policía por parte de un extranjero en los exteriores de la Embajada de Venezuela. “Yo me pregunto, ¿dónde creen que están?”, expresó el parlamentario.

Azurín, en declaraciones a la prensa, informó que aún falta la declaración del suboficial PNP César Chávez Aguilar ante la Fiscalía para que esta pueda proceder con una diligencia en contra del sujeto identificado como Luis Matos Molina. También cuestionó la participación de una mujer en la gresca.

“Se ha visto también a una dama que agrede con el casco (al agente), yo me pregunto, ¿dónde creen que están? Yo exhortó al Mininter de que no pase esto por agua tibia”, indicó el congresista Azurín, quien consideró que la intervención policial en el incidente no fue correcta.

“El policía tiene que ser íntegro, su palabra debe ser una orden, tenemos que mejorar muchas cosas en la PNP. En el tiempo que fui policía he tratado de hacer lo mejor... nadie tiene el derecho de agredir a un efectivo”, agregó.

Azurín señaló que el agente agredido no ha sufrido mayores lesiones. Además, detalló que en estos momentos el extranjero se encuentra en una carceleta.

“Esto no puede volver a suceder, exhortó al ministro del Interior (Avelino Guillén) que tome cartas en el asunto... en una intervención un policía no puede estar solo, nadie dice que va a golpear al intervenido, sino reducirlo”, precisó.

Agresión a policía

Un sujeto de nacionalidad extranjera agredió a golpes a un agente policial cuando se encontraba en los exteriores de la embajada de Venezuela, en el Cercado de Lima. El video de la agresión se viralizó en redes sociales y la Región Policial Lima se pronunció sobre el caso.

El hecho ocurrió el último miércoles a las 6 de la tarde, en la avenida Arequipa y frente a decenas de personas. Según informó Canal N, el agresor fue identificado como Luis Matos Molina, mientras que el agente responde al nombre de César Chávez Aguilar.

Al parecer, el extranjero habría estado obstaculizando el ingreso a la sede de la Embajada de Venezuela y el agente le solicitó que se retire. Sin embargo, la llamada de atención llegó a una gresca en medio de la calle, según muestra el video registrado por un transeúnte.

La pelea acabó cuando llegó otro agente, quien junto a su colega intentaron intervenir al sujeto que finalmente optó por huir.

Extranjero agrede a policía | parte 1. (Video: redes sociales)