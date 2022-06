No, estimado lector, no es el actor estadounidense Will Smith trabajando como repartidor de zapatos en el Centro de Lima, sino que se trata del ciudadano venezolano Yashual Eduardo Avila Abello (30), que destaca por su increíble parecido con el recordado personaje de la serie ‘Príncipe del rap en Bel-Air’.

Trome ubicó a este curioso personaje en pleno trabajo, alistando envíos de calzados a diferentes partes del país. ‘Jackson Smith’, como es conocido por sus amistades y compañeros de labores, trata de ganarse un nombre propio en la televisión nacional porque su gran sueño es conocer al actor Will Smith. “Voy a contarles un poco mi historia, de cómo el destino, cambió mi movida. Sin comerlo ni beberlo, llegué a ser príncipe de un barrio llamado Belén”, bromea de entrada Yashual.

“Yo trabajaba en mi país como policía, pero debido a la crisis tuve que emigrar con mi esposa y dos hijas. En Venezuela, me llamaban: ‘Hombre de Negro’, ‘Hancock’ o ‘Soy leyenda’. Aquí, en Perú, la gente en las calles me grita: Príncipe del Rap, y para mí eso es un reconocimiento al trabajo que vengo haciendo para realizar la mejor imitación de Will Smith”, cuenta el extranjero.

Su más grande sueño es realizar un remake de la recordada serie ‘Príncipe del rap en Bel-Air’, donde él interpretará al personaje principal, y para eso trata de conseguir apoyo de profesionales de la comunicación que se encarguen de la producción. Por lo pronto, ha llegado a la final del concurso ‘Tu cachorro me suena’ del programa ‘Amor y Fuego’ de Willax.

Avila le compuso un rap a Will Smith para defenderlo de las críticas que recibió tras abofetear al actor Chris Rock durante los premios Oscar

Payasito anima fiestas infantiles, pero también es un responsable ingeniero

Peruano que se respeta. Su trabajo como ingeniero requiere mucha concentración en las obras, porque la responsabilidad que los proyectos se cumplan a tiempo recae en él. Franco Huamán Rojas (28) es un profesional comprometido con su carrera profesional, pero también es amigo del arte y del humor. Hoy, que se celebra el día del payasito peruano, Trome encontró a este emprendedor, que divide su tiempo, entre fiestas infantiles y trabajos de construcción.

Huamán es natural de Chincha, y es conocido por sus amigos como el ‘Payasito Ingeniero’ dada su profesión y porque continúa ejerciendo su carrera. Su pasión por el humor inició en el 2011, y desde entonces ha realizado fiestas infantiles, baby showers, matines y diversos eventos en Lima y provincias con su espectáculo ‘Galletita Show’.

“En mi familia, nadie es payasito; soy el primero. Mi pasión por payaso nace desde niño, siempre quise hacer reír a los demás, y ahora estoy cumpliendo mi sueño”, comenta el profesional.

A pesar que tiene responsabilidades como ingeniero, Huamán anima fiestas infantiles en sus días libres y los fines de semana. Ahora esta a cargo de un proyecto en Marcona, Ica, pero eso no le quita la oportunidad de maquillarse, ponerse su peluca y su traje de colores cuando se trata de darle vida al ‘Payasito Ingeniero’. “Cuando estoy en la oficina, hago mis trabajos con mucha seriedad; ya saliendo, bromeo con mis compañeros. Sé separar mi profesión con mi pasión por el arte”, cuenta.

