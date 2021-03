Xenofobia: odio, repugnancia y hostilidad hacia los extranjeros. Bajo esa definición del Diccionario panhispánico del español jurídico, más de una declaración de más de un candidato en estas Elecciones Generales 2021 en Perú puede ser calificada de xenófoba. A las pruebas nos remitimos, saquen ustedes sus conclusiones.

El candidato presidencial por el partido Somos Perú, Daniel Salaverry, lanzó una frase que indignó a la comunidad venezolana asentada en nuestro país.

Durante una entrevista, Daniel Salaverry pidió a Nicolás Maduro que ‘recoja’ a sus compatriotas sino se los enviaría en ‘barco’ y por ‘miles’.

“Vamos a deportar y expulsar a cualquier extranjero que esté en el Perú de manera irregular o ilegal. Vamos a implementar una leva, con el apoyo de las fuerzas armadas para que agarre a cualquier extranjero que no tenga su tema migratorio. Lo subiremos en barco y los bajaremos en el primer puerto que encontraremos fuera del país”, dijo Daniel Salaverry en el programa ‘Contracorriente’ de Willax.

“Me van a decir de todo. No me interesa. Hay que darles seguridad a los peruanos. No podemos permitir que sigan asaltando y asesinando todos los días a los peruanos (…). Esos delincuentes venezolanos, ¿Has visto el video del muchacho, que lo agarran y lo tiran por un puente? Esta gente está enferma, ya no tiene arreglo. Y que se encargue (Nicolás) Maduro, pues. Si no viene a recoger a sus compatriotas, señor Maduro, yo se los voy a mandar en barco y por miles”, dijo Salaverry.

Sus expresiones generaron un rechazo unánime entre los organismos de derechos humanos. Incluso, el dirigente político venezolano Henrique Capriles condenó las frases de Daniel Salaverry.

Intervienen a ciudadanos haitianos y venezolanos en Arequipa durante el toque de queda | CORREO

“Venezuela recibió a miles de peruanos que vinieron a construir un futuro aquí. Hoy los venezolanos que eligieron hacerlo allá son víctimas de violencia y maltrato. Basta. Rechazamos estos comentarios y pedimos a las autoridades detener los episodios xenofóbicos en todos niveles”, tuiteó Henrique Capriles.

En esta campaña electoral, la xenofobia parece un recurso atractivo para diversos candidatos que, sedientos de atención mediática, recurren a frases humillantes contra la comunidad venezolana. Daniel Salaverry, de hecho, no es el primer postulante a la presidencia que lanza frases denigrantes contra los extranjeros.

Aquí te mostramos algunos comentarios y comportamientos xenofóbicos, entendido como aquello que implica odio u hostilidad hacia lo extranjero, que protagonizaron los aspirantes al sillón presidencial:

“ELLOS HACEN LO QUE QUIEREN”

George Forsyth: “El Estado hace rato dejó de defendernos. Camiones de extranjeros entran por la frontera de Tumbes ¿Dónde está el Estado para defender al peruano? Todos los que entran tienen que hacer cuarentena, pero ellos hacen lo que quieren”, dijo a RPP el candidato por Victoria Nacional, refiriéndose a los ingresos por la frontera norte de cientos de venezolanos quienes escapan de la violencia y del hambre de su país.

En una reciente entrevista, el candidato George Forsyth dijo que los venezolanos en Perú 'hacen lo que quieren'. | Foto: GEC

REPRESIÓN BRUTAL

Daniel Urresti: El candidato por el partido Podemos Perú tuvo un corto paso como gerente de fiscalización del distrito de Los Olivos. Durante su gestión, en 2019, fue acusado de xenofóbico por actuar con crueldad contra trabajadores venezolanos.

Muchas veces Daniel Urresti tuvo que disculparte y alguna vez se excusó diciendo que el ‘exceso de adrenalina’ causaba estos operativos sangrientos.

SUAVECITO

Rafael López Aliaga: Aunque el candidato por Renovación Nacional ha sido cauto con su propuesta sobre los migrantes, fue calificado como xenofóbico al indicar que expulsará del país de manera inmediata a cualquier extranjero que cometa un delito. Esta propuesta ha sido rebatida por expertos, quienes indican que todo ser humano merece someterse al debido proceso, ser investigado, tener acceso a su derecho a la defensa y un debido proceso.

“No tenemos por qué encargarnos de los problemas de pobreza”

Hernando de Soto: Una frase del candidato por el partido Avanza Perú generó polémica cuando su propuesta para frenar la migración masiva de venezolanos.

“Con las personas adecuadas de Naciones Unidas, Human Rights Watch -un grupo que defiende los derechos humanos-, pero al Perú no volverán a entrar – los extranjeros ilegales- porque sabemos cómo controlar las fronteras en un lugar donde solo hay tres puestos militares. Sabemos cómo usar la tecnología para que no entren delincuentes y vamos a botar expeditivamente con apoyo de la comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos, que hicieron un muro con México y van a comprender que los peruanos no tenemos por qué encargarnos de los problemas de pobreza y delincuencia que hay en otros países”, sostuvo el candidato.