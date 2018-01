Decenas de venezolanos acudieron a la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicada en la avenida Paseo de la República, en San Isidro, para presentar su solicitud de refugio.



Quieren permanecer en el Perú. Muchos de ellos llegaron al local por la madrugada e incluso durmieron en la calle. RPP reportó que la cola llegaba hasta el colegio Alfonso Ugarte y doblaba por la calle Chacarilla.



Como se sabe, la condición de refugiado es otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el plazo de permanencia en el Perú es de un año. Sin embargo, mientras se resuelve las solicitudes los extranjeros pueden permanecer en el país hasta que su pedido se resuelva.



¿A quién se le considera un refugiado? De acuerdo a la legislación peruana, se considera refugiado a la persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o no quiera regresar a él.



Asimismo, se considera refugiada a la persona que se ha visto obligada a huir de su país de nacionalidad o de residencia habitual por causa de la violación masiva de los derechos humanos, agresión extranjera, conflicto interno, ocupación o dominación extranjera; o en razón de acontecimientos que perturben gravemente el orden público.



Y también quien encontrándose legalmente en el Perú, debido a causas surgidas en su país de nacionalidad o de residencia, no puede o no quiere volver a dicho país debido al temor de sufrir persecución.



Sin embargo, la solicitud de refugio no debe confundirse con el Permiso Temporal de Permanencia (PTP). Dicho documento permite acreditar la situación migratoria regular en el país de los ciudadanos extranjeros por el plazo de un año.



Vale recordar que la Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones) informó que el marte 23 de enero vence el plazo para que los ciudadanos venezolanos que ingresaron al Perú hasta el 31 de julio de 2017, soliciten el PTP.