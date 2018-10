Venezolanos en Perú: Borracho acosa a joven extranjera en un bar, ella no le hace caso y la golpea brutalmente

¡Indignante! Una joven venezolana en Perú sufrió no solamente acoso y tocamientos indebidos en su propio centro de trabajo, si no que también fue golpeada brutalmente por un sujeto que no toleró que no le correspondiera.

Según 90 Matinal, la mesera venezolana, quien no fue identificada, trabajaría en un bar que funciona en una antigua casona de Cusco, en el Cercado de la ciudad. En la zona hay varias cantinas clandestinas que no cuentan con licencia.

Al parecer, uno de los clientes del bar en presunto estado de ebriedad, empezó a acosar a la joven venezolana. Incluso, según 90 Matinal, la habría tocado de manera indebida, a lo que la joven reaccionó con una negativa que enfureció al violento sujeto.



Según se ve en las imágenes consignadas por 90 Matinal, el sujeto de gorra y polera blanca le propina un golpe en la cara a la joven venezolana, quien trata de escapar. Embargado por la cólera, el cliente coge una silla de plástico y se la lanza en la espalda.



El sujeto le arroja la silla en tres oportunidades y luego, cuando la joven venezolana trata de salir del bar, le lanza una piedra que afortunadamente no llega a impactarla. La víctima se negó a presentar la denuncia correspondiente por temor a su estatus migratorio.

Vecinos de la zona de Cusco se mostraron indignados tras el hecho y pidieron a las autoridades que cierren esos bares y cantinas que no cuentan con licencia y representan un peligro para la comunidad.

Borracho acosa a joven extranjera en un bar, ella no le hace caso y la golpea brutalmente. 90 Matinal

