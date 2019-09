"Por gente como tú, nos miran mal": Venezolano en Perú encaró a su compatriota que intentó robarle | VIDEO 

Unvenezolano, quien sufrió el asalto de su compatriota cuando trabajaba en un mototaxi, se mostró indignado cuando llegó a la comisaría, intentando golpear al llanero. El hecho ocurrió en Huaral.

"Yo también me la estoy viendo dura y yo trabajo. A veces no me llevo ni un sol y aún así trabajo. Me sacaste un arma. Por culpa tuya, nos miran a nosotros (venezolanos) mal. Por gente como tú", dijo la víctima, muy molesta.



Según comentó el joven, él estaba con su mototaxi y recogió a su compatriota para hacerle una carrera, sin embargo, en el camino, este sacó una réplica de un arma para robarle.



El conductor, con su vida en riesgo, se lanzó del vehículo en movimiento y le avisó a los policías que atraparon al ladrón venezolano que fue llevado a la comisaría del sector.



"Yo tengo aquí dos años ya y trabajo honradamente día a día para mantener a mi familia y para vivir y no me doy el lujo. Y tú vienes acá, a que todos nos miren mal. Por culpa de ellos nos miran mal a todos", concluyó el mototaxista venezolano, indignado.