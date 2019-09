Venezolano es intervenido por vender dulces:"Tengo que vender 90 chocolates para comer todos los días"

¡Indignante! Un joven venezolano identificado como Rafael Morán se volvió viral en las redes sociales luego de ser captado mientras una treintena de efectivos policiales le quitaban una caja de chocolates que vendía para mantenerse diariamente.



"Nosotros lo que estamos haciendo es vendiendo productos. Chocholaticos es lo que vendemos. No hacemos nada. No delinquimos. No estamos haciendo nada malo para que nos vengan a botar. Tenemos mes y medio aquí y tenemos una cámara que dice que nosotros somos buenas personas" , dijo ante las cámaras de Exitosa.



Asimismo, explicó que tiene que vender 90 chocolates al día para poder mantenerse. "¿A quién estamos perjudicando? A ninguna persona. No somos ladrones ni delincuentes", dijo indignado.

"Ya me buscaron por la Interpol, por Migraciones, en todas partes y nadie me dijo nada por vender chocolates", dijo al mismo tiempo que entregaba sus documentos. Momentos después, los policías le decomisaron su mercadería.