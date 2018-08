Venezolanos en Perú: Militar escapó de su país acusado de traición a la patria por opinar en las redes sociales | FOTOS

Un militar venezolano que llegó a nuestro país junto a sus compatriotas reveló que se vio obligado a salir de su país debido a que el gobierno lo iba a acusar de traición a la patria debido a que criticó los últimos procesos electorales en su país.



El venezolano de nombre 'Francisco' afirmó ser integrante del segundo grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana y que se vio obligado a escapar para no ser detenido.



"El 80% de militares no están con el gobierno, solo los altos mandos. Otros compañeros están presos acusados de traición a la patria", explicó durante un reportaje de Cuarto Poder.



Así como 'Francisco' son muchos los venezolanos que han llegado a nuestro país, empujados por la mala situación económica en su país.



Lamentablemente el éxodo masivo de venezolanos ha despertado un sentimiento de xenofobia en un grupo reducido de personas en el país.



Por el contrario, hay otros peruanos que no se han mostrado indolentes al problema que están padeciendo los venezolanos, como ocurre en Tumbes.



En terminales de buses y en el aeropuerto internacional Jorge Chávez se pueden ver emotivas escenas de recuentro de venezolanos son sus familiares.



(Video: Cuarto Poder)