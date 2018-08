Venezolanos piden refugio en la frontera para poder ingresar al Perú | FOTOS

No solo el hambre, las enfermedades y la violencia agobian a los venezolanos. Los miles que a diario huyen de ese país rumbo a Perú y que no tienen pasaporte, ahora padecen la incertidumbre de no saber si podrán ingresar.



Sin embargo, se encendió una luz de esperanza para estos ‘llaneros’ que no alcanzaron a entrar a nuestro territorio antes de la medianoche de ayer, cuando entró en vigor la exigencia de dicho documento. Mediante un documento, solicitaron la condición de refugio, amparados en la crisis que se vive en su país. Así entraron a Tumbes.

“Llegamos a la frontera a la 1:20 de la madrugada. La única opción que nos han dado es solicitar el refugio”, dijo Kelly.



En tanto, al terminal Marco Polo, en San Martín de Porres, seguían arribando buses con venezolanos. Casi todos sin dinero, pero con ilusiones.

NADIE QUEDA FUERA



El ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, indicó que se analizará otorgar visas humanitarias a venezolanos sin pasaporte. “Perú no va a dejar fuera a ningún venezolano que quiera ingresar”, precisó.



CIPRIANI PIDE HUMANIDAD



El arzobispo de Lima, cardenal Juan Luis Cipriani, señaló: “Hay que ver la manera de acoger a esta gente que está viviendo un drama”, dijo, tras recordar que en los años ochenta y noventa, miles de peruanos abandonaron el país por la crisis que se vivía y “ellos nos acogieron muy bien”.