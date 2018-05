Venezuela: Músico peruano que pedía ayuda para salir del país de Maduro se suicidó 

Una mala noticia a entristecido las redes sociales, el músico peruano Carlos Fernández Prada, quien vivía en penosas condiciones en Venezuela , se quitó la vida debido a la depresión que sufrió luego de perder a su esposa producto de la mala atención médica en dicho país.

El artista se suicidó este lunes en Venezuela y deja huérfana a su hija de 20 años. Él vivía en dicho país desde el año 2000 y había pedido ayuda económica en reiteradas ocasiones para poder volver al Perú.



Según informó la web de El Comercio los familiares del músico, este no soportó la precaria forma en la que estaba viviendo en Venezuela y se enfermó luego de que su esposa falleciera.

Carlos Fernández mantenía activa su cuenta de Facebook, desde donde pedía ayuda para poder salir del país, ya que solo ganaba cuatro dólares al mes.



"Mi mayor deseo, compatriotas, es poder volver a mi país. Les pido a mis compatriotas que me ayuden a que mi hija y yo podamos volver a mi tierra, para poder salir adelante, para poder seguir trabajando", declaró semanas atrás.

"Carlos no se comunicaba con nosotros desde hace varios días, estaba muy deprimido, no dormía y decía que veía a la gente buscando comida en la basura. Él no quería llegar a esos extremos", cuenta su prima Consuelo Fernández Prada, quien desde Lima juntaba ayuda para que él pudiera regresar al Perú.

Vía Facebook, Carlos pidió incluso al SAIME (Servicio administrativo de identificación, migración y extranjería de Venezuela), para que les emitieran pasaportes provisionales que le permitieran salir del país vía terrestre. Pero esta entidad le exigía que "demostrara" que su esposa realmente estaba enferma.

Luego de enterarse de su muerte, Laura Tacchino, prima del fallecido informó en su cuenta de Facebook que se sentía muy afligida por la situación que vivió su familiar.



"Tengo mucho dolor al pensar que sentiste primo mientras te quitabas la vida que Dios te dió!!! No nos veíamos desde niños , nuestras abuelas eran hermanas , hice lo que pude por ayudarte a ti y a tu hija Sai cuando me enteré que estaba aquí, cumplí con ella como Dios manda Carlitos y nunca pensé que estabas en un callejón oscuro !! Que tu manera de escapar era únicamente lo que hiciste", señaló en su red social.



"Dios te recibirá primito !! El sufrimiento era grande y desde donde estés verás por tus dos hijas que en menos de un año quedaron sin padres. Carlos Fernández Prada !!! Digno y genial descansa en paz", también señaló en su otro mensaje.