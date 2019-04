Ventanilla: Acróbatas vestidos de spiderman hacen piruetas sobre buses

Empezaron en Ángeles de Arena en Mi Perú de Ventanilla, y hoy toda la habilidad, destreza, agilidad y valentía desafiante que les dio el hip hop lo utilizan para promocionarse haciendo demostraciones en la calle vestidos como el Hombre Araña.

Anthony Peterson Leyva Talavera (34), Alex Piña Flores (32) y Eduardo Ponce Ojanasta (36) saltan, vuelan, hacen piruetas y hasta se suben al techo de los buses que circulan por las principales avenidas del distrito a fin de llamar la atención y publicitar sus shows.



¿Hace cuánto hacen estas maniobras sobre los buses?

Peterson: Desde el año pasado, aprovechamos los semáforos para realizar algunas acrobacias en los buses que pasan por Ventanilla.

Eduardo: Lo hacemos con la finalidad de llamar la atención del público y poder estar en vigencia y así nos puedan llamar para presentarnos en eventos corporativos, que es nuestro principal ingreso.

Alex: Formamos nuestra productora Ángeles de Arena, donde hacemos shows para fiestas infantiles y activaciones para empresas vestidos de Hombre Araña.



¿Qué tipo de acrobacias hacen?

Peterson: Subimos corriendo, damos saltos al aire, volantines y nos ponemos de cabeza. Alex gira su cuerpo sobre su cabeza.



¿Y no tienen miedo?

Peterson: En este cruce, el rojo del semáforo dura 40 segundos, no podemos demorar, por eso subimos bien rápido.

Eduardo: No, porque antes lo practicamos mucho para no cometer errores.

Alex: Calentamos antes de subir y felizmente hasta ahora no nos hemos caído. Sí hemos sufrido lesiones, pero cuando éramos más jóvenes y teníamos poca experiencia.





Aprovechan cada semáforo para demostrar su agilidad como el héroe de Marvel Aprovechan cada semáforo para demostrar su agilidad como el héroe de Marvel

¿Por qué Spider-Man?

Eduardo: Se nos ocurrió porque es un personaje de Marvel que siempre salta sobre su telaraña y tiene mucha agilidad.



Tienen disfraces de distinto color y diseños, ¿por qué?

Eduardo: Sí, mi disfraz es de Iron Spider, un hombre araña de hierro.

Peterson: Yo soy el Spider-Man tradicional y mi traje es el clásico que todos conocen.

Alex: Mi traje es de color negro y representa al Spider-Man Venom.



¿Se dedican a otras actividades?

Eduardo: Yo trabajo en el área de participación vecinal del municipio de mi distrito y los fines de semana acompaño a mis compañeros en los shows.

Peterson: Alex y yo somos profesores de baile moderno, pero estamos dedicados a la productora, por eso le ponemos mucho empeño a nuestras presentaciones.



¿Dónde aprendieron todo esto?

Eduardo: Desde 1998 cuando hacíamos acrobacias en los arenales de Ventanilla.

Peterson: Luego en el 2002 aprendimos otros bailes urbanos con Vania Masías.



¿Les gustaría formar una escuela donde enseñen su talento?

Eduardo: Por supuesto, una escuela donde podamos enseñar a todos los jóvenes de Mi Perú sería excelente.

Alex: Por eso pedimos apoyo a las autoridades para que nos cedan un lugar. Queremos compartir nuestro talento.



¿Dónde los pueden ubicar?

Eduardo: En nuestra página de Facebook Ángeles de Arena y al teléfono 9700908390.

Peterson Leyva Peterson Leyva tiene el disfraz clásico de spiderman y realiza increíbles giros en el aire.

Alex Piña vestido de Venom, demuestra sus pasos de break dance Alex Piña vestido de Venom, demuestra sus pasos de break dance