Un menor de 14 años llegó esta tarde hasta una de las playas de Ventanilla, pero ‘desapareció’ al entrar al mar para bañarse.

El adolescente estaba acompañado de dos amigos y estuvieron pasando un buen rato en la playa Víctor Raúl Haya de la Torre, pero la corriente lo arrastró.

Efectivos policiales lograron rescatar a dos de los chicos, pero no aparece el cuerpo del tercero. Su madre, desesperada, llegó a la playa para pedir apoyo a las autoridades.

“Quiero que me apoyen, aunque sea con los barcos o con lo que se meten a la playa hasta encontrar a mi hijito. Acá se ha perdido mi hijo, apóyenme”, pidió.

Menor desaparece en playa de Ventanilla. Piden ayuda para encontrarlo. (Vídeo: Canal N)

“Ellos (los efectivos) han tenido que quedarse aquí, quedarse a buscarlo. Los padres están destrozados y no hay ni un policía, no es justo. Prácticamente nosotros hemos tenido que ir hasta el fondo a ver si está el niño y no está”, dijo una vecina de la acongojada madre.

“Esperaré, de repente lo bota el mar (al cuerpo), de repente mañana, igualito voy a venir o acá me voy a quedar hasta encontrar a mi hijo”, dijo desconsolada.

