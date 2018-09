Ventanilla: Denuncia a su enamorado policía por intento de feminicidio tras recibir balazo en el hombro

¡Ni una menos! Un nuevo caso de intento de feminicidio ocurrió en Ventanilla y dejó herida a una mujer. Sin embargo, lo más indignante es que agresor es un suboficial de la Policía Nacional del Perú, que habría tratado de asesinar a su pareja con un arma de fuego.



Silvia Chávez, la víctima, contó que acudió a la casa de su pareja Bruce Lee Sevillano, en Ventanilla, donde inició una pelea que casi terminó en tragedia, según consignó América Noticias. Ambos tenían dos años de relación.

“De abajo de la cama saca un arma. Yo me lanzo para forcejear con él, para que no me haga daño. Él dispara y cae en mi hombro y le roza a él también”, dijo la víctima, quien también asegura que sujeto se tornaba violento cuando lo embargaban los celos.

Tanto agresor como víctima fueron trasladados al hospital de Ventanilla. Ambos presentaron el mismo diagnóstico: herida por proyectil de arma de fuego con orificios de entrada y salida a la altura del hombro izquierdo.

El presunto intento de feminicidio ocurrió en la casa del suboficial, ubicada en el asentamiento humano el Golfo, en la urbanización Villa los Reyes, en Ventanilla. Tras atenderse en el nosocomio, Bruce Lee Sevillano fue llevado al Hospital de la Policía Nacional.



“Ha sido muy impulsivo. No quería que tenga amistades, ni redes sociales ni amigos ni amigas ni nada. Y si tenía, se alteraba y quería agredirme. Me insultaba en la calle”, contó la víctima de violencia contra la mujer.

Tras la denuncia, la Región Policial Callaoha calificado lo ocurrido como presunto delito de tentativa de feminicidio.



Denuncia a su pareja policía por intento de feminicidio tras recibir balazo en el hombro. Video: América Noticias

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.