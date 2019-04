Ventanilla: Maldito abusó sexualmente de su hijita de 10 años y de su cuñada y sobrina adolescentes

¡Maldito! La Policía Nacional intervino a un sujeto acusado de abusar sexualmente de su propia hija, de su sobrina y de su cuñada, todas menores de edad, en Ventanilla. Las madres de las víctimas pidieron apoyo legal para que la justicia pueda castigar drásticamente al agresor.

La sobrina y la cuñada del sujeto, ambas menores de edad, durante años no revelaron que eran víctimas de abuso sexual, pero cuando el hombre, cuyo nombre se mantiene en reserva, le hizo tocamientos a su propia hija, la verdad salió a la luz.

La niña de 10 años contó a sus familiares los abusos que había sufrido por parte de su padre mientras no había nadie en casa, informó "América Noticias".

Con apoyo de la Policía, el hombre fue detenido y llevado a la Depincri Ventanilla y desde ahí a la Fiscalía. No obstante, la abuela materna de la niña sospechaba que algo más había ocurrido. Entonces, se enteró que la sobrina y la cuñada del sujeto, ambas de 15 años, también fueron víctimas.

“¿Algún día él te ha tocado? ella se dio la vuelta y comenzó a llorar. Me dijo que desde los 11 años. Regreso a mirar y mi hija también estaba llorando. ‘A mí también me ha tocado’, me comentó”, reveló la señora.

El hombre recién confesó el pasado martes todo lo que hizo. Las madres de las víctimas de abuso esperan el apoyo legal del Ministerio de la Mujer para que el sujeto no se vuelva a acercar a ellas.