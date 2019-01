Verano 2019: ¡Atención! Cuídese de las enfermedades

El calor, la falta de hidratación, incluso el aire acondicionado y, por supuesto, la basura, son factores que aumentan la posibilidad de enfermedades en verano.



“Los problemas más frecuentes son las enfermedades gastrointestinales y dermatológicas. También hay golpes de calor, micosis (hongos), incluso estrés y otros”, dijo a Trome el doctor Jorge Samamé, director de Carreras del Instituto Carrión.



La doctora Lisseth Gómez, del portal Salud en Casa, alerta que por el calor y cúmulos de basura, en varios distritos también se presenta la tifoidea, que es muy contagiosa.



Y el Ministerio de Salud remarca que con calor y lluvia prolifera el zancudo Aedes Aegypti, transmisor del dengue, zika y chikunguya.



DENGUE, ZIKA Y OTROS: El zancudo deposita huevos en agua. Se reproducen más rápido por el calor.



-Lave, cepille y tape bien los recipientes con agua.

-Elimine latas, llantas.



RESPIRATORIAS: Alergias, faringitis y más.



-Evite cambio brusco de temperatura. Entre con boca cerrada y cubierto a ambientes muy fríos.

-Buen filtro al aire acondicionado (contra más ácaros, hongos y bacterias).



PROBLEMAS EN PIEL: Insolación, dermatitis, micosis sobre todo pies, hasta cáncer.



-Evite exponerse al sol de 10 a.m. a 3 p.m.

-Use bloqueador solar, de factor 30 a más.

-Vigile aparición de manchas, lunares.

-Use sombrero, sombrilla, ropa de algodón.

-Use zapatos de cuero.



GOLPES DE CALOR: Evite la deshidratación.



-2 litros de agua al día.

-Coma frutas de estación (sandía, melón, cítricos).

-Camine por la sombra.



TIFOIDEA: Por bacteria salmonella tiphy. Se propaga vía fecal-oral, por alimentos y agua contaminada. Da fiebre de 39 grados a más y puede complicarse.



-Higiene de alimentos.

-Elimine bien residuos.

-Restablezca electrolitos (sales perdidas).



GASTROINTESTINALES: Gastritis, diarreas. Los alimentos se fermentan rápido por calor y mala conservación.



-Evite ‘comidas al paso’ .

-Ingiera alimentos frescos. En playa use cooler.

-Lave bien: frutas, verduras, manos, tabla de picar.