Verónika Mendoza pide a Martín Vizcarra que convoque elecciones generales [VIDEO]

Tras la renuncia de PPK y la próxima llegada de Martín Vizcarra para asumir la presidencia del Perú, Verónika Mendoza, lideresa del movimiento Nuevo Perú, pidió al aún primer vicepresidente que convoque a elecciones generales con "nuevas reglas de juego".



Verónika Mendoza exhortó a Martín Vizcarra, quien reemplazará a PPK, impulsar una reforma política electoral "profunda". Sus declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa junto a miembros de Nuevo Perú.



"Cuando hablamos de nuevas elecciones, estamos hablando de elecciones con nuevas reglas de juego para que no vuelvan los que nos llevaron a esta crisis pretendiendo darnos lecciones de moral […] Nuevas reglas de juego para frenar el dinero sucio en la política", dijo Mendoza.



Y agregó: "Lo que le pedimos al señor Martín Vizcarra es que impulse rápidamente una reforma política electoral profunda para que estas nuevas elecciones puedan ser de verdad y no repitamos la 'chanchita' de la Confiep para poner a su candidato, no repitamos la historia de grandes empresas financiando a sus candidatos".



Asimismo, manifestó que "no es el momento de lanzar candidaturas" y se mostró a favor de que PPK sea vacado en el Congreso por “corrupto e inmoral”.



Verónika Mendoza y su pedido a Martín Vizcarra.