Verónika Mendoza: ¿qué opina del arresto domiciliario de Osmán Morote? [VIDEO y FOTOS]

Es la presidenta del partido Nuevo Perú. Lideresa de la izquierda para las próximas elecciones presidenciales. Es antropóloga y candidata de fuerza para el 2021. Trome, en exclusiva, conversó con Verónika Mendoza.



Señora Mendoza, a estas alturas del partido, ¿se arrepiente de haber apoyado a PPK en segunda vuelta?

No, porque la otra alternativa sin lugar a dudas era peor. Y el hecho de que las prácticas montesinistas las hayamos visto ‘vivitas y coleando’ hace poquito, con compra de votos y extorsión con videos, nos demuestra que ambos bandos siguen esa lógica y por eso creo que de ninguna manera se puede permitir que el fujimorismo se haga de todo el poder.



¿Cuál considera que fue el peor error de Kuczynski en su corto mandato?

Uno de sus principales errores, porque hubo varios, fue el haber liberado de manera ilegal a un ladrón y asesino que no había cumplido su condena. Ese fue un pésimo mensaje de desapego por la justicia y creo que indignó a mucha gente y marcó el inicio de su caída.



Luego de la renuncia de PPK usted pidió nuevas elecciones, ¿por qué?

Porque si bien la salida de PPK es una pequeña victoria en la lucha contra la corrupción y la impunidad, no resuelve el problema de fondo, que la componen unas reglas de juego que permiten y promueven la corrupción y que tenemos que cambiarlas, sino vamos a repetir la misma historia.

Verónika Mendoza y su pedido a Martín Vizcarra.

¿Qué opinión tiene de Martín Vizcarra?

No se trata de un tema de personas. El señor Vizcarra puede tener las mejores intenciones del mundo, pero si no cambia esas reglas de juego, vamos a ir de mal en peor. Si no las modificamos, la política y el Congreso van a terminar de convertirse en un nido de corruptos y narcos y eso no lo podemos consentir. Por eso necesitamos nuevas elecciones con nuevas reglas de juego. Ese es nuestro énfasis.



Se ha revelado en ‘Hildebrandt en sus trece’ que Vizcarra está dando demasiadas concesiones al fujimorismo. ¿Qué piensa de eso?

Que sería un error aliarse con una fuerza política que tiene vínculos cada vez más evidentes con el narcotráfico, ¿no? Justo ahora que el pueblo más bien necesita señales de un deslinde con la corrupción, el vincularse o aliarse con quienes reviven y mantienen prácticas montesinistas, con quienes tienen relaciones con el narcotráfico, creo que no ayuda. Debe tener mucho cuidado el señor Vizcarra.



¿Cree que Vizcarra terminará su mandato en el 2021?

Es bien incierto. Con un Congreso donde gran parte de congresistas están involucrados en casos de corrupción, de narcotráfico, de lavado de activos, me temo que van a estar más preocupados por su propio pellejo o el de sus líderes que por ayudar al señor Vizcarra a gobernar, entonces yo presiento que este Congreso no necesariamente va a llegar hasta el final.



¿Qué le sugiere ver que el presidente se reúna con hombres como Medelius, entre otros?

Espero que sea una ingenuidad que, en todo caso, tiene que corregir porque el señor Vizcarra necesita darnos a todos los peruanos claras señales de deslinde con todos estos personajes que carguen con un pasado oscuro. Debe tener mucho cuidado, sino la desconfianza en la gente va a crecer y eso le va a hacer mucho daño a nuestra democracia.

Verónika Mendoza presentó su nuevo movimiento político.

PROYECTO

¿Qué opina del proyecto de ley donde se pediría que los candidatos tengan tres años de militancia para poder postular a la presidencia?

Está clarísimo que ese proyecto de ley guarda la intención de cerrarnos el paso a las nuevas opciones políticas, cuando lo que nuestro país necesita es más bien abrir y renovar la política. Se debe permitir que otras voces y otros sectores sean escuchados y evitar que la política siga manejada por los mismos corruptos de siempre.



Entonces, esa ley tendría nombre propio, ¿el de usted y el de Julio Guzmán?

Está clarísimo. Somos las dos fuerzas políticas que están buscando inscribirse, tener un registro legal para participar en elecciones y, si se aprobara esta ley, obviamente ni ellos ni nosotros podríamos participar y eso es antidemocrático.



KEIKO

Para usted, ¿qué representa Keiko en la política peruana?

Un triste pasado de mafia que debiéramos poder superar, pero que, lamentablemente, ella sigue reviviendo permanentemente.



¿Cree que el indulto de Alberto Fujimori fue negociado bajo la mesa y debe anularse?

No se trata de que yo lo crea. Hay evidencias concretas, documentos que comprueban que eso no fue un indulto humanitario, sino un pacto bajo la mesa ilegal para que el señor Kuczynski salvara su pellejo.



¿Qué cree que piensa la ciudadanía de los políticos, con respecto a ese carnaval de dinero sucio que repartió Odebrecht?

Comprendo y comparto perfectamente que haya una gran decepción, que haya por momentos incluso asco con todo lo que estamos viendo y con toda esta podredumbre, pero quiero decirles que lo que no podemos hacer es resignarnos o bajar los brazos. Lo que tenemos que hacer es, más bien, recuperar la democracia de las manos de los lobbies y las mafias, para que esa democracia esté al servicio de la gente.

ACUÑA

¿Qué concepto tiene de César Acuña y su famosa frase ‘plata como cancha’?

Me hace pensar en un tema concreto. Hoy necesitamos mover, reactivar la economía; sin embargo, a las grandes empresas se les exonera miles de millones de soles, entre estas, universidades privadas con fines de lucro como las del señor Acuña, a las cuales se les regala cada año como mil millones de soles. Es una barbaridad. Esa plata, el Estado debería cobrarla e invertirla para más escuelas, mejor salud y generar trabajo. Eso es lo que me indigna y lo que debería cambiar.



Guzmán me reveló en una entrevista que los ‘dinosaurios’ se están extinguiendo y es el tiempo de una nueva clase política. ¿Le parece él un buen candidato?

De lo que sí estoy convencida es que se necesita renovación y ya abierto el juego político en la cancha democrática, debatiremos, pues hay muchas propuestas del señor Guzmán con las cuales yo discrepo radicalmente.



¿Por ejemplo?

En el tema educativo, en la última campaña electoral, él propuso un sistema de créditos como solución al sistema educativo que, finalmente, ¿qué hace? Ponerle toda la carga a la gente, a las familias para que se endeuden, cuando nosotros creemos que el problema le corresponde al Estado al garantizar educación de calidad para todos, no solo al que tiene billete, como piensa el señor Guzmán.

ALAN

Alan García dice que a otros presidentes coimearon pero no a él, ¿usted le cree?

Bueno, el señor Barata dijo claramente que les dio a todos, a toditititos, y por eso es importante que los ciudadanos vigilemos al Sistema de Justicia para que se investigue a todos y se les mida con la misma vara. Lamentablemente, ahorita da la impresión de que a la señora Fujimori y al señor García ni con el pétalo de una rosa se les toca y eso sí es muy preocupante. Tenemos que exigir que se investigue a todos por igual.



¿Cómo sería un eventual gobierno de Verónika Mendoza? ¿Parecido al de Correa de Ecuador o al de Evo de Bolivia?

Nosotros no pretendemos calcar ningún modelo, porque el Perú tiene su propia historia, diversidad cultural y geográfica y un potencial productivo. Sí coincidimos en algunas cosas, por ejemplo, la idea de que la salud y la educación no solo pueden ser para aquel que tiene billete, sino que se requiere la existencia de un Estado que garantice acceso a salud y educación para todos los ciudadanos. Compartimos la idea de que nuestros recursos minerales, nuestro petróleo, tienen que servir primero para el desarrollo del Perú y el de los peruanos. No pueden seguir como ahora rematándose a empresas extranjeras que se lo llevan todo y nos dejan migajas, pero tenemos diferencias como creer que es importante darle espacio a la ciudadanía para que participe más y mejor en vigilar al Estado, en tomar decisiones de manera democrática.



¿Por qué hay tanta corrupción en el Perú?

Porque las reglas de juego del Estado, el funcionamiento de la economía y de la política permiten y promueven la corrupción, pues quienes toman las decisiones en el país finalmente no son los ciudadanos, son los grandes grupos de poder económico, que hacen y deshacen, como el ‘Club de la Construcción’, que era el que decidía en última instancia qué grandes obras de infraestructura se hacían para poder cobrar su coima respectiva. Esas reglas de juego son las que nosotros queremos cambiar.

¿Qué tiene que decir sobre el comentario del izquierdista Rogelio Tucto, quien pidió la libertad de Abimael Guzmán?

Inaceptable, vergonzoso. Para nosotros es clarísimo que todos los asesinos tienen que cumplir condena hasta el final. Ni amnistías ni indultos. Justicia igual para todos.



Para usted ¿es justa o no la libertad de Osmán Morote?

Para mí puede ser injusta, pero la ley establece que quien cumplió su condena sale libre. Es lo que establece la ley.



Gracias, señora Mendoza, y que por encima de todo siempre reine el progreso del Perú...

Gracias a ustedes, gracias a toda la gente de Trome.

NADINE Y OLLLANTA

Martha Chávez dice que usted no tiene autoridad moral porque escribió en las agendas de Nadine. ¿Qué le respondería?

Eso, la verdad, es un chiste... Nosotros no tenemos nada que ocultar ni nada que temer, y nos hemos sometido y nos seguiremos sometiendo a todas las investigaciones en el Congreso, en el Ministerio Público. Lo que ellos pretenden en realidad es meternos a todos en el mismo saco para que la gente se resigne y por ello queremos decirles que no es así, que existe gente que estamos haciendo política de manera limpia, honesta y transparente.



¿Cree que Ollanta Humala y Nadine Heredia deben ser liberados?

Lo que es inaceptable es que habiendo las mismas denuncias e indicios para Humala, Keiko Fujimori y Alan García, solamente los Humala estén presos y los otros estén libres de polvo y paja. Eso habla muy mal de la justicia peruana. Creo que se debería medir a todos con la misma vara. O todos están en la cárcel o todos están libres. No mano dura con algunos y pétalos de rosas con los otros.



Y sobre los tres millones que le dio Odebrecht a Susana Villarán para la campaña del ‘No', ¿estaría de acuerdo con que se pida prisión preventiva para ella?

Nuevamente, lo que tiene que haber es igualdad de condiciones para todos los casos. A mí sí me preocupa que se utilice la prisión preventiva sin que se haya avanzado en las investigaciones, porque eso es un poco lo que está sucediendo, repartirla por todo lado sin que haya acusación. Yo creo que lo más importante, más allá del show que puede significar a veces la prisión preventiva, es que en todos los casos, a toditos se investigue hasta el final y se condene a quien se tenga que condenar, pero no nos quedemos en el show mediático, más bien garanticemos que las investigaciones lleguen hasta lo último.



¿Cómo se define usted políticamente?

Nosotros, como Nuevo Perú, planteamos la necesidad de un cambio profundo. Recuperar la democracia de manos de las mafias y de los lobbies para ponerla al servicio de la gente; una economía al servicio de la gente, no solo de las grandes empresas; una economía que genere empleo, diversificada. Otro eje de nuestra propuesta es la necesidad de un desarrollo en armonía con la naturaleza, porque si seguimos depredándola como lo venimos haciendo, las futuras generaciones no van a tener ni aire limpio para respirar…



