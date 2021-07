Avezados y abusivos. A plena luz del día, en Villa El Salvador, tres integrantes de la banda ‘Los Sanguinarios’, entre ellos dos exreclusos, masacraron a golpes a una madre de familia y a su hijo y los despojaron de los cuatro mil soles que habían retirado de un banco. Los rateros fueron capturados minutos después.

Minutos antes del mediodía, las víctimas retiraron el dinero de una agencia situada a pocos metros de la municipalidad del distrito.

Ambos se dirigieron a su casa, pero antes de llegar, en el sector 9, grupo 3, fueron interceptados por los malhechores que se desplazaban en una mototaxi. A base de lisuras, dos revólveres y violencia física impusieron miedo.

”Primero me agredieron a mi, me rompieron la cabeza y después se fueron contra mi mamá. También le rompieron la cabeza. Me asusté porque dispararon justo cuando golpearon a mi mamá”, dijo Víctor León.

La progenitora especificó que los ladrones le pidieron más dinero pese a que ya les había entregado su monedero. “Cuando empecé a sangrar le di la plata al de zapatilla blanca”, acotó.

Terminaron en el piso.

Con el botín en su poder, los delincuentes huyeron, pero los agraviados pidieron ayuda a los agentes del Escuadrón de Emergencia Sur 2 que patrullaban la zona.

La persecución duró varias cuadras y fue filmada por cámaras de seguridad particulares.

”Dos sujetos descendieron de la mototaxi y lanzaron las cosas que llevaban en el camino. Minutos después fueron detenidos en la avenida María Elena Moyano e identificados como Giancarlo Yaranga Sánchez (21), Ángel Ato Adriano (26) y Anderson Arone Cornejo (21)″, informó el coronel Fredy Velásquez, jefe del Escuadrón de Emergencia.

En conferencia de prensa se precisó que Ato había salido del penal hace un mes.

